Ceremonia inaugural Rusia 2018, programa, horario y canales de TV

Se espera mucho lujo por parte de los rusos

La gran fiesta del fútbol inicia este jueves con el partido entre el local Rusia y Arabia Saudí. Se espera una ceremonia inaugural de alto nivel en el estadio Luzhniki de Moscú.

En el programa no aparece la presentación de Nicky Jam y Will Smith, intérpretes de la canción oficial, pero el británico Robbie Williams tendrá un pequeño recital. La música clásica estará representada por la soprano Aida Garifullina.

Fuera del estadio, en la Plaza Roja, habrá un concierto con los tenores Plácido Domingo y Juan Diego Flórez.

Horario y canales

Hora de ceremonia: 10:00 a.m. ET / 9:00 CT / 7:00 a.m. PT

Partido Rusia vs. Arabia Saudí: 11:00 a.m. ET / 10:00 CT / 8:00 a.m. PT

TV: Telemundo (español) y FOX (Inglés)

Internet: Telemundo Deportes App, Fox Sports Go