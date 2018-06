Video de cena oficial de cumbre entre Trump y Kim Jong-un se hace viral

La esperada cumbre de Donald Trump y Kim Jong-un paralizó al mundo entero entre fotografías y videos de los dos mandatarios.

Fue así como el presidente Donald Trump y el Líder Supremo de Corea del Norte se reunieron en Singapur para firmar un documento que acordó, vagamente, “trabajar hacia la desnuclearización completa de la península de Corea”.

Sin embargo en medio del importante encuentro un video tomado por el canal de televisión del gobierno de Singapur, Host TV, se volvió inmediatamente viral por su naturaleza.

En el video se puede ver a Trump antes de sentarse a la cena oficial con Kim bromeando torpemente con los fotógrafos para que los hagan ver más “agradable, guapo y delgado” en las fotos.

Kim’s reaction to Donald Trump’s joke is the best thing you will see all day today. #TrumpKimSummit pic.twitter.com/oLjVYIUApk

— Shahjahan Khurram (@91Shahji) June 12, 2018