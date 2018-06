Erick Gutiérrez y la ‘torta bajo el brazo’ de la selección mexicana en Rusia

El mediocampista del Pachuca vive ya su primer Mundial y quiere trascender para buscar llegar a Europa en el corto plazo

Erick Gutiérrez no se atrevió a buscar la lista preliminar del Tri para Rusia 2018 porque veía imposible encontrarse entre los elegidos, pero se llevó una gran sorpresa al ser tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio, quien le dio su voto de confianza al definir la lista definitiva de 23 poniéndolo de reserva.

Hoy, a unas horas de que ruede el balón en Rusia, Gutiérrez cumplió el sueño de saltar a la gran vitrina, y acompañar a su gran amigo y cómplice en la cancha desde los tiempos del Pachuca, Hirving Lozano, quien ahora triunfa en la Eredivisie con el PSV Eindhoven.

La baja de Diego Reyes por no recuperarse de una lesión en el muslo permitió al ‘Guti’ subirse al registro oficial de la selección mexicana, a pesar de que no es el suplente ideal para el jugador del Porto, pues no funciona en sus posiciones, pero ¡qué mas da! Eso a Juan Carlos Osorio lo tiene sin cuidado.

Gutiérrez -quien se acaba de convertir en padre, el mismo día en que fue subido a los 23- debutó profesionalmente en octubre de 2013 y a sus 22 años ya presume en su haber un poker de goles en un partido de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, un Mundial Sub 20, y 21 goles en cinco torneos de la Liga MX con el Pachuca.

¿Permitirá Osorio debutar al ‘Guti‘ en un Mundial? ¿Será mejor ver al nacido en Ahome, Sinaloa que a Giovani dos Santos jugando como volante mixto detrás de la línea de cañoneros del Tri? ¿Será realmente el reemplazo de Andrés Guardado cuando éste se retire?

Las preguntas quedan el el aire… mientras tanto su ‘torta bajo el brazo’ ya espera que Erick triunfe en las canchas rusas y ayude al Tri a hacer historia.