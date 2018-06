¿Es bueno comprarle un seguro a tu smartphone?

Apple y Samsung, los dos mayores fabricantes de teléfonos, venden su propia cobertura.

AppleCare+



Cada iPhone viene con una garantía estándar de un año de Apple y 90 días de soporte técnico. Agregar AppleCare+, que debes comprar dentro de los 60 días posteriores a la compra de tu teléfono inteligente, extiende la garantía de hardware y cubre daños accidentales por hasta 2 años para el iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus y iPhone 6s Plus por $149 dólares; cuesta $199 dólares para un iPhone X. Por la tarifa, Apple cubre hasta 2 incidentes de daños, como una pantalla agrietada, y agrega otro año de protección para fallas mecánicas. Los planes no cubren pérdida o robo. Tendrás que pagar un deducible de $29 para reparar daños en la pantalla y $99 dólares para otros tipos de daños, más impuestos. Las reparaciones se pueden hacer en una tienda Apple, en un distribuidor autorizado o por correo.

Samsung Premium Care



Esto cubre los últimos teléfonos inteligentes de Samsung, incluyendo el Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note8, Galaxy S9 y Galaxy S9+, por $12 por mes dólares. Puedes registrarte en el momento de la compra para la familia de teléfonos S9 y, en cualquier momento, para los otros teléfonos. Puedes cancelar en cualquier momento. Samsung Premium Care amplía la garantía original de un año del teléfono por el tiempo que pagues la póliza y cubre daños accidentales, incluidas caídas, derrames de líquidos y pantallas agrietadas. Pagarás un deducible de $99 dólares por una reparación. Puedes obtener hasta tres reemplazos cada año por cada teléfono inteligente que asegures. Premium Care no protege tu teléfono inteligente si se pierde o es robado.