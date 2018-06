“¡No me toque! ¡Estoy embarazada!”: Mujer acusa a agentes del sheriff de uso excesivo de fuerza

Según la residente del condado de Kern, los agentes le jalaron el cabello y la golpearon en la cabeza

Una residente del condado de Kern, ubicado en el centro de California, acusa a agentes del sheriff de usar fuerza excesiva, tanto en su contra como la de su pareja, durante un enfrentamiento ocurrido el miércoles.

De acuerdo con Jessica Marciel (24), el suceso comenzó después de que alguien llamó a las autoridades para reportar que la pareja había dejado a sus perros afuera bajo el sol. Los agentes del sheriff acudieron a su hogar en Rosamond y estaban por emitirles una multa cuando su novio, Eddie Sánchez, empezó a discutir con ellos.

En entrevista con la cadena KTLA, Marciel dijo que un agente la arrojó al suelo por detrás.

“Y cuando volteé y le dije: ‘¡No me toque! ¡Estoy embarazada!’, él trató de pegarme otra vez, y yo me eché para atrás y alcé la mano al aire y (él) me volvió a pegar”, agregó la mujer, quien tiene tres meses de embarazo.

En las imágenes captadas por un transeúnte se aprecia a Sánchez suplicando que no golpeen a su pareja.

Los agentes del sheriff, según Marciel, le jalaron el cabello, además de golpearla en la cabeza. Ella, su novio y una persona que grabó el encuentro fueron arrestados, y sus teléfonos móviles fueron destruidos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Kern aún no se ha declarado al respecto, pero la pareja informó que presentará una queja formal en su contra.

“Ellos están abusando de su autoridad y tratándonos como criminales cuando ni siquiera nos están dejando hablar…Ellos nos deberían de estar protegiendo, y en lugar de hacer eso, solo no están hiriendo”, dijo Marciel.

El bebé que ella espera está bien de salud, informó la antedicha cadena.