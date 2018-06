Acusan a Lionel Messi de ser el verdadero técnico de la selección Argentina

El periodista Fernando Niembro ataca con todo al crack

Argentina es una caldera.

El empate de la Albiceleste 1-1 contra Islandia desató la furia de los aficionados y expertos. La paciencia llegó a su límite con un equipo que no gana hace 25 años. Hay acusaciones de todo tipo para explicar lo que ocurre con un equipo que decepciona en cada torneo.

Fernando Niembro, uno de los periodistas más reconocidos de ese país, se atrevió a señalar a Lionel Messi como responsable de lo que ocurre.

“La Argentina está dirigida por Messi. Messi es el técnico de la Selección Argentina, no Sampaoli. Pero desde hace mucho tiempo que es así”, dijo Niembro en una entrevista.

El analista anima a Messi a asumir el rol publicamente, pero le pide sentido común.

“Es imposible conducir un equipo donde lo que se privilegia es la amistad. A mí no se me cae ningún anillo, no tengo problemas en darle a Messi la responsabilidad de ser el entrenador. Pero lo único que le pido es que arme un equipo con los mejores y no con sus amigos”, dijo Niembro.

Hoy hablaremos de las palabras de Fernando Niembro “Argentina lá dirige Messi y Mascherano “ pic.twitter.com/1m5WozhrzC — Destino_ESPN (@Destino_ESPN) June 16, 2018

Messi asumió la responsabilidad del empate tras fallar un penalti.