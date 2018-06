Julián Gil se olvida por completo de Marjorie de Sousa con esta bella rusa

Viajó hasta el otro lado del mundo para reencontrar el amor

Después de una amarga separación en la que intercambió acusaciones y demandas con Marjorie de Sousa, Julián Gil viajó hasta Rusia en busca del amor y lo reencontró.

Sí, el actor argentino aceptó la invitación de Televisa Deportes para protagonizar un ‘reality show’ que tenía por objetivo encontrarle pareja, en al país donde se está disputando la Copa del Mundo de fútbol.

Katia es el nombre de la joven que logró flechar al protagonista de Por Amar Sin Ley.

“Mi nombre es Katia. En estos momentos no trabajo, me dedico a viajar. Es por eso que no tengo una relación amorosa. Espero que en esta cita con Julián cambie mi vida”, dijo la europea al presentarse en la emisión.

Después de una cita en la que tanto Katia como Julián tuvieron que sortear las barreras culturales, un apasionado beso selló el romance.

“Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esa protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de mi vida”, confesó el histrión de 48 años.

