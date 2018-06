Separación familiar: inhumana e ineficaz

Si usted, un miembro de su familia o alguien que conoce ha experimentado abusos en la frontera o conoce a una familia que está siendo mantenida aparte, comuníquese con mi oficina.

En mayo de este año, el Fiscal General Jeff Sessions anunció que se adoptaría una política de “Cero Tolerancia” y que cualquier persona que intentara cruzar la frontera sin documentación sería procesada y encarcelada.

En lugar de mantener a las familias unidas en un centro de detención familiar, ahora las familias eran separadas. Los adultos enfrentan cargos criminales y son retenidos en un centro de detención hasta su juicio. Los niños son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Esta administración también puso fin a una política que ponía en libertad a las mujeres embarazadas después de su aprehensión. Ahora, las mujeres embarazadas son mantenidas en condiciones parecidas a una prisión. También he escuchado innumerables historias de padres que no pueden comunicarse con sus hijos porque no saben dónde están detenidos. Esta crisis de separación familiar y de tratamiento inhumano ha sido creada por la administración Trump.

Esta semana visité centros de detención cerca de la frontera de Estados Unidos y México donde los niños están separados de sus padres. La política nueva de separación familiar de la administración de Trump, no es un requisito de la ley federal. Su administración ha elegido hacer esto. La separación familiar está diseñada para castigar a los inmigrantes indocumentados y para disuadir a otros de venir a Estados Unidos.

Esta política es inhumana e ineficaz.

Estas familias que huyeron de sus países de origen hacen un viaje peligroso, viajando cientos de millas hasta la frontera de los Estados Unidos debido a los horrores que han experimentado en sus países de origen. Son refugiados que huyen de la violencia. Muchas mujeres, en particular, escapan de las agresiones sexuales, la violencia doméstica y las amenazas de muerte de las pandillas. Algunas personas ya han perdido a hijos a causa de crímenes violentos. Estas familias viajan juntas con la esperanza de que Estados Unidos les brinde refugio del temor que viven a diario. Sin embargo, en lugar de sentir una sensación de alivio al llegar a nuestras fronteras, se enfrentan a una pesadilla viviente: las familias son separadas.

Debemos poner fin a estas políticas inhumanas de inmediato. Es inmoral separar a miembros de familia y detenerlos en centros de detención inadecuados. Debemos garantizar que las personas que llegan a este país en busca de asilo reciban entrevistas de miedo creíble. Actualmente, mi oficina está trabajando para ayudar a varias familias que huían de la violencia en sus países de origen, y que tienen un temor creíble de regresar.

En este momento, se encuentran detenidas por separado en los centros de detención. Si usted, un miembro de su familia o alguien que conoce ha experimentado abusos en la frontera o conoce a una familia que está siendo mantenida aparte, comuníquese con mi oficina para obtener asistencia y más información al (310) 831-1799.

