Jomari Goyso sufre tremenda caída en ‘El Gordo y la Flaca’

Parece que lo del fútbol no se le da a Jomari Goyso, quien intentando patear una pelota de playa se resbaló y terminó en el piso del estudio de ‘El Gordo y la Flaca’.

Aunque todo ocurrió detrás de cámara, mientras estaba en vivo el show de las tardes de Univision, Jomari no se salvó de ser captado cuando intentó patear una pelota y se resbaló con los zapatos tan top que llevaba puestos. Pero lo más simpático no fue la caída, sino la forma en que trató de no ser captado.

Jomari intentó escaparse reptando en el piso, como su fuera un verdadero invertebrado. De todos modos no se salvó, no solo fue tomado por uno de sus colegas, sino que además, al final del show le regalaron unos minutos para reírse del episodio.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DE LA CAÍDA: