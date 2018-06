Escalofriantes declaraciones de Chiquis Rivera sobre la muerte de su madre, Jenni

Según ella, la "Diva de la Banda" estaba rodeada de gente mala

Chiquis Rivera ha dado mucho de qué hablar en estos días por un espectacular desnudo que hizo para Univision, sin embargo este martes hizo unas escalofriantes declaraciones a el programa de “El Gordo y la Flaca”, en el que deslizó la posibilidad de que la muerte de su madre, Jenni Rivera, no haya sido producto de un accidente.

“Había gente que se le estaba acercando a mi mamá que no era buena. Yo creo que por miedo de que se iba a molestar conmigo no le dije ciertas cosas”, dijo sin tapujos.

Ese ambiente que rodeaba a “La Diva de la Banda”, que en otros círculos se ha manejado como la posibilidad de que fuera el narcotráfico, estuvo relacionado con la caída de la avioneta en Nuevo León, México, hace cinco años. Al menos así lo cree su hija de 32 años.

“Yo creo que sí [tuvo que ver con la muerte de mi madre], yo creo que mi mamá en esos momentos estaba en un lugar no tan bueno”, agregó.

El dictamen de los peritos fue que la avioneta de Jenni se desplomó por una falla mecánica, pero entre la opinión pública siempre estará presente la sombra del atentado.

Chiquis no se ha guardado nada últimamente acerca de la relación con su madre. En la entrevista titulada “Yo soy Janney”, aseguró que Jenni estaba celosa de ella:

“Es que es muy difícil decir eso porque no está aquí para defenderse y me duele. No sé si eran celos como mujer o que ella no había podido vivir la vida que me había dado”, expresó.

“No estoy echando mentiras”, aseveró. “No quiero que se vea mal mi mamá”.