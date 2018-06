Mhoni Vidente predice, en el programa Hoy, la partida de Galilea Montijo

La astróloga cubana vuelve a lanzar impactantes predicciones en el programa matutino de Televisa

La vidente cubana, Mhoni Vidente, le pidió a Galilea Montijo que tomara tres cartas de su tarot, a lo que en principio la conductora se mostraba renuente, sin embargo sacó las cartas y esta es la predicción.

La primera carta: “El ángel protector te quita todo lo negativo y te está protegiendo”, dijo Mhoni. Ante la lectura de la carta la conductora dijo: “Siempre se dice ‘Dios conmigo, quién contra mi'”.

La segunda carta: “Mira tu hijo va a ser muy bueno, tu hijo va a ser político, abogado o servidor público”, predijo la vidente.

La tercera carta: “Mira esta eres tú, que te vas a estar yendo a vivir cerca de la playa”, a lo que Galilea, estupefacta preguntó: “¿Me voy?“. Entre risas la conductora se dirige a Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy para decirle que ya no podrá contar con ella, aunque aún no sabe a partir de cuándo porque Mhoni Vidente no responde a su pregunta.

