¿Rafael Amaya dejará de ser ‘El Señor de los Cielos’?

En medio de rumores, el actor aclara si dejará la narcoserie de Telemundo

Rafael Amaya se enfermó en el set de “El Señor de los Cielos” y esta noticia generó mucha expectativa alrededor del futuro del actor en la narcoserie de Telemundo.

En un intento de controlar los rumores y la mala publicidad que se ha generado, el actor realizó una entrevista para la revista People en español en donde se le escucha ronco. Sin embargo, Amaya se muestra amable como de costumbre y revela si dejaría de dar vida a Aurelio Casillas.

“Me cambió la vida Aurelio y vamos a platicarlo [con Telemundo seguir grabando otras temporadas] y agarrarnos de la mano y seguir viajando juntos”, dijo el actor a la publicación. “Y si llegó la hora de soltar la mano, pues a soltar la mano, vamos a ver qué pasa”.

Amaya sabe ser agradecido y dice que siempre estará dispuesto a trabajar con la cadena hispana.

“Siempre voy a estar dispuesto a trabajar con los que me dieron la mano cuando estaba tirado. [No] les voy a dar la espalda, decir: ‘Ah, ahora que ya tengo, pues ya no [sigo]’. No puedo, no puedo”, añadió.