Kim Kardashian hace las paces con Tristan Thompson

Pasó en la fiesta de cumpleaños de Khloé

En los días siguientes a que se confirmara la autenticidad de las imágenes y vídeos que venían a desvelar las infidelidades de Tristan Thompson días antes del nacimiento de la pequeña True, su primera hija en común con Khloé Kardashian, su hermana Kim se convirtió de alguna forma en la portavoz oficiosa de la famosa familia mientras la embarazada optaba por retirarse de la vida pública.

La esposa de Kanye West no consiguió ocultar su enfado con el jugador de baloncesto en las declaraciones que realizó al respecto pese a que se había prometido que, por respeto a su futura sobrina, nunca hablaría mal en público de la estrella de la NBA sin importar cuál fuera su opinión personal sobre su comportamiento. Pese a sus buenas intenciones, esa norma no consiguió impedir que dejara de seguirle en las redes sociales a principios de mayo en un gesto que no tardó en ser imitado por el resto del mediático clan.

Sin embargo, ahora la situación ha cambiado considerablemente: Khloé ya ha confirmado su decisión de darle una nueva oportunidad a su chico y, en consecuencia, al resto de sus seres queridos no les ha quedado más remedio que aceptar de nuevo a Tristan, lo que ha colocado a Kim en una posición muy incómoda. Por otra parte, si hay algo que sabe hacer la celebridad es sacar partido a cualquier polémica y así lo ha vuelto a demostrar recurriendo a la sección de Stories de su perfil para documentar su reconciliación con el deportista en el marco de la fiesta por el 34 cumpleaños de su hermana pequeña.

“¿Qué pensáis? Es el cumpleaños de Khloé, ¿creéis que debería pedirle a este chico que me desbloquee?”, bromea Kim en un vídeo grabado en modo selfie, en el que su cuñado aparece en un segundo plano tumbado en una hamaca. “Te comprendo… parece lo correcto en vista de que se trata del cumple de Khloé”, le responde entre risas él mientras la gran protagonista del día asiente entusiasmada con la cabeza a sus espaldas.

Para que no quedara ninguna duda al respecto, Kim grabó a Tristan con su móvil mientras la desbloqueaba en la plataforma, en la que también había borrado a dos de las mejores amigas de Khloé, Malika y Khadijah Haqq, una decisión que él justificó en tono despreocupado alegando: “Es que, para empezar, vosotras ni siquiera me seguíais”.

Todo apunta a que las aguas han vuelto a la calma en el seno del clan Kardashian y que el pívot de los Cleveland Cavaliers vuelve a ser bien recibido en el círculo de allegados de su pareja.