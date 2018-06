Video: Hombre viaja sobre el capó de un auto a toda velocidad

Viajar a 70 millas en una autopista, no parece la gran cosa, pero lo es si se hace sobre el capó del auto.

Este video fue grabado en una autopista cercana a Miami, en donde Daniel Midah, captó la curiosa -y peligrosa- escena que se daba a su lado.

En el video que verás a continuación, verás a un hombre vestido solamente por una camiseta, unos pantalones cortos y zapatillas, recostado boca abajo sobre el capó de un auto que circula a una velocidad cercana a las 70 millas por hora.

El hombre que grabó el video, asegura que el tipo que iba afuera hablaba con su teléfono móvil con la mujer que conducía, por lo que dedujo que se trataba de una discusión de pareja.

“Definitivamente, debe estar enojada con él o algo así”, comentó a un medio local. “Él ni siquiera parecía estar asustado por lo que estaba pasando, mientras yo me estaba volviendo loco”.

La policía local ya investiga el incidente.

When she says she’s done with you but you’re not really done with her #onlyinflorida pic.twitter.com/4vt34VMhN6

— dani (@danimidah) 25 de junio de 2018