Acusan a Selena Gómez de ser una mujer controladora

La cantante llegó a controlar incluso la vida de sus padres

Antes de que Justin Bieber apareciera en la vida de Selena Gomez para convertirse en el mayor quebradero de cabeza de la madre de la cantante, que según las malas lenguas nunca ha tolerado al polémico intérprete y se opuso abiertamente a su enésima reconciliación con su hija, la joven estrella era quien juzgaba y se preocupaba ante las elecciones de sus progenitores –Ricardo Gomez y Mandy Teefey– en materia de compañeros sentimentales.

“Quiero pensar que tenía bastante buen criterio en ese sentido“, ha confesado ahora Selena al portal ‘Entertainment Tonight’ acerca de su habilidad para juzgar las intenciones románticas de completos desconocidos. “Provengo de una familia separada, así que solía mostrarme muy protectora con mis padres frente a las personas con las que salían en una cita“, por esta declaración acusan a la joven cantante de tener posiblemente una vena controladora, o sobreprotectora.

Sin embargo, con el paso del tiempo las tornas se invirtieron y fueron sus padres, y más en concreto Mandy, quienes pasaron a poner en tela de juicio el criterio de su famosa hija al darle una nueva oportunidad a su novio de la adolescencia.

“Selena puede vivir su vida como quiera, siempre que con ello sea feliz, esté segura y sana. Tiene 25 años y es plenamente consciente de que la salud es lo primero”, aseguraba su madre al portal Gossip Cop para intentar no avivar la polémica que ya habían suscitado sus declaraciones anteriores acerca del poco entusiasmo con que había recibido la noticia de la reconciliación Justin-Selena. “Yo no la controlo, al menos no como se ha venido diciendo. Es una mujer adulta y debe tomar sus propias decisiones“, concluía.