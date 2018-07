Las similitudes de carácter entre AMLO y Trump, ¿los unirá o alejará?

El virtual presidente asumirá el poder el próximo 1 de diciembre

MEXICO – A Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador los une un objetivo en común: que no haya migrantes económicos. Al primero para que no lleguen a la frontera con su país; al segundo, para que en su futura presidencia no le achaquen el incumplimiento de su promesa de combate a la desigualdad y los empleos mal remunerados.

Pero más allá de esta coyuntura que tiene a los dos políticos con una buena actitud (apenas se oficializó la tendencia de victoria de AMLO el estadounidense lo felicitó por su red favorita Twitter y luego lo llamó durante media hora para explorar un “acuerdo integral“) analistas internacionales observan que sus similitudes de caracter podrían ser una bomba de tiempo para la relación bilateral.

“Ambos son autoritarios, retadores y con una gran fuerza en el discurso para mover a las masas. Han tenido mucho olfato político para llegar a la presidencia aún después de no figurar como los favoritos y siempre consiguen resurgir“, observó Adolfo Laborde, internacionalista de la Universidad Anahuac.

“Ambos son “caprichosos” con algunas decisiones de política pública, es decir que actúan en el momento, sin pensar mucho en las grandes consecuencias a futuro“.

Tales características podrían acarrear algunas confrontaciones cuando choquen sus respectivas agendas domésticas pues sus perfiles de hombres acostumbrados a que todo gire en torno a su voluntad no ayudarían mucho.

¿Cómo responderá López Obrador cuando Trump ataque a los mexicanos e insista con un muro fronterizo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando ninguno quiera cambiar sus políticas de consumo y producción nacional de autosuficiencia o cuando los traductores no sean suficientes (ni uno habla inglés ni el otro español)?¿Cuál será el futuro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte o el combate a tráfico de armas y drogas si ambos lanzan en sentido contrario discursos incendiarios?

El analista político y de temas migratorios, Primitivo Rodríguez considera que quizás una piedra de salvación en México en la relación pudiera ser el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, mano derecha de AMLO.“Conoce mejor la agenda (estudió relaciones internacionales en el Colegio de México, una de las más prestigiadas universidades) y es más moderado, si López Obrador lo permite‘‘.

Pero si no hay mediadores y los mandatarios chocan con sus similtudes, observa el politólogo Manuel González, de la Facultad de Psicología de la UNAM, ambos apostarán por la explotación emocional, con discursos lacrimógenos y de identificación a favor de los desposeídos de cada país. “No habría diálogo‘‘.