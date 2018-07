Inmigrante guatemalteco honra la Independencia de EE UU con su propio auto

Su creatividad y talento expresados en la decoración de su vehículo atrapa a cuantas personas lo descubren

Por donde quiera que pase o se estacione, la gente no puede apartar los ojos del colorido automóvil de Hugo Masaya. Quienes tienen la suerte de encontrarlo, quieren tomarle fotos al vehículo y sus clientes quedan más que impresionados cuando se suben a bordo.

Desde hace dos años, Masaya – un conductor de Uber y Lyft – decidió decorar su automóvil, un Toyota Prius del 2014, con adornos relacionados con algún festejo importante.

“Entré a una tienda de 99 centavos. Compré algunas decoraciones del Día de San Valentín y las puse en mi carro. Casualmente mis primeros clientes fueron una pareja de novios. Cuando se subieron, se pusieron muy contentos y dejaron muy buenos comentarios”, recuerda.

Masaya, un inmigrante de Guatemala, dice que eso lo motivó a decorar su auto un poco más. “Me puse de meta que cada decoración, sería mejor que la anterior”, observa.

Después de tener mucho éxito con su decoración del Día de los Enamorados, decidió adornar su auto con motivo de la Pascua.

Pero se siguió de largo. El 4 de Julio, comenzó a decorar con ornamentos relacionados con la Independencia de Estados Unidos; en agosto, escogió un tema relacionado con Hawaii para honrar el verano.

Luego para el Día de Brujas, adorna su vehículo con motivos relacionados con la muerte; y en Navidad, llena su carro de luz.

“Le pongo más de 1,000 luces navideñas”, dice.

Decorar su vehículo no es un trabajo fácil, le lleva más de cinco días acomodar todo, comenta.

Mucho patriotismo

Sus adornos no solo atrapan la vista sino el oído porque de acuerdo a la celebración, es la música que sus pasajeros pueden escuchar.

Hoy que se celebra la Independencia de Estados Unidos, Masaya pone en su carro el himno de esta nación y otras melodías de corte patriótico.

“La primera reacción de mis clientes son de ¡guau!. Muchos se quedan sin palabras mientras empiezan a asimilar. Toman fotos y videos”, cuenta.

Masaya no solo decora su auto por fuera sino por dentro. Aunque empezó comprando la decoración en las tiendas de un dólar o 99 centavos, hoy las adquiere en 30 tiendas diferentes. “Para tener una variedad, voy a las ventas de garage y también compro online”, precisa.

En su auto, se pueden ver todo tipo de ornamentos. En el interior, hasta el techo está decorado en alusión a la Independencia de la nación. Una lámpara cuelga del techo, tiene una estatua de la libertad que cambia de colores, una bandera que ondea y toda clase de moños y adornos patrios.

Pero qué tan caro le sale decorar su carro. Dice que empezó gastando unos 150 dólares, pero ha llegado a gastar hasta 800 dólares.

Masaya dice que decorar su auto le deja muchas satisfacciones.

“Esto no es algo que yo me propuse de antemano. Fue algo espontáneo que se fue dando. Yo quería darle algo extra a mis clientes. A medida que fui decorando, veía que se bajaban bien contentos. Me empezó a dar mucha satisfacción y decorar más veces al año”, dice.

Mientras hacíamos la entrevista para La Opinión, un pareja de turistas daneses se paró a tomarle fotos a su auto y un angelino que caminaba por el lugar le pidió entusiasmado a Masaya una imagen juntos.

¿Y la policía no lo detiene por tanto adorno? “Sí me han parado, pero para tomarse fotos junto al auto”, aclara feliz y sonriente.

Y si quieren ver el singular auto de Masaya, dése una vuelta al Desfile de Independencia de la ciudad de Rosemead al oeste del Valle de San Gabriel, a donde fue invitado a participar este 4 de Julio como reconocimiento a su creatividad.