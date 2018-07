Laura Bozzo se resiste a pagar millonario adeudo con Hacienda en México

Una vez más en problemas

Luego de que la Secretaría de Hacienda de México le está solicitando a Laura Bozzo, el pago de más de 17 millones de pesos por adeudo de impues­tos ($850 mil dólares aprox.), la conductora culpa a sus abogados de que no hayan he­cho bien las cosas en el régimen fiscal 2016. Y es que en exclusiva para GRUPO CANTÓN, Bozzo explicó que el SAT le quiere co­brar tres veces su mismo sueldo y ella no está dispuesta a pagar el alto monto que se le imputa.

“Es de locos que me quie­ran cobrar tres veces el mismo sueldo, pero no es culpa del SAT, es culpa de las bestias (los abogados) que manejaron esto, que no pudieron explicar que solo tengo un solo sueldo. Sigo apelando el dinero (17 millones) que me quiere cobrar el SAT, porque esto fue definitivamente un error gravísimo de los conta­dores que tuve y de los aboga­dos fiscalistas, la verdad es que la contabilidad no es mi espe­cialidad, yo sé hacer televisión”, aseveró.

Continuó. “Es muy fácil darse cuenta de que yo pagué abso­lutamente todo, el problema es que como yo tenía a la persona que me manejaba mis cosas en EU, entonces me depositaban ahí, yo lo mandaba de regre­so a mi banco aquí en México para pagar impuestos y gastos de aquí. El problema es que lo que metía de EU a Scotiabank, lo consideraron como un nuevo sueldo, pero eso no es todo, yo tenía una cuenta de ahorros y también eso lo han considera­ron como un tercer ingreso”, expresó.

La conductora confía plena­mente en que sus nuevos abo­gados resuelvan su situación financiera. “Mis abogados fisca­listas, que me han costado una fortuna, en lugar de presentar las cosas claramente, lo hicieron mal. Ahora tengo a otros con­tadores y espero que estos me den resultados positivos”, dijo.