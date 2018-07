¡Fuera! Quieren que Laura Bozzo se vaya de México tras triunfo de AMLO

Quieren que la polémica conductora cumpla su promesa

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador salieron a relucir varias supuestas declaraciones de famosos que dijeron que se irían de México si ganaba el candidato del partido de Morena.

Después de que se dieran los resultados el domingo 1 de julio, la gente empezó su “trolleo” contra Laura Bozzo quien algunos dicen que había prometido salirse del país azteca.

“Jamás dije algo así porque la política no es mi tema y como declaré en los medios, le deseo lo mejor al ganador. Que cumpla sus promesas porque el pueblo está harto de la corrupción, la impunidad y la inseguridad”, la polémica conductora respondió en Twitter.

Jamás dije algo así por qué la política no es mi tema y como declare en los medios le deseo lo mejor al ganador que cumpla sus promesas🙏por qué el pueblo está harto de la corrupción😡la impunidad y la inseguridad 🙌 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 2, 2018

Otro usuario en la misma red social le dijo que se fuera y ella contestó: “¿Quién eres tú para decirme qué me vaya y por qué? Tú no sabes nada de mi, ni de las cosas que he hecho. Una pena que juzgues y discrimines, ¿o apoyas que a los mexicanos los boten de USA por no haber nacido allá? Patético”.

Quien eres tú para decirme que me vaya y por qué?? Tú no sabes nada de mi ni de las cosas que he hecho!!una pena que juzgues y discrimines o apoyas que a los mexicanos los voten de usa por no haber nacido allá ? Patético — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 2, 2018

¡Mira más reclamos a Laura Bozzo!

Nunca 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 2, 2018

Soy de palabra pinche pendejo y mi palabra siempre fue clara de Mexico jamás me iré y si no te gusta a llorar al río 🤣🤣🤣 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 2, 2018

Sr @lopezobrador_ por favor como parte de su gobierno puede correr a Laura bozzo del país ! — Henry Ma-Henry (@mares_qiqerock) July 3, 2018

¿A qué hora se va Laura Bozzo de México? — Endless love♡ (@AmandaLOVE_Lg) July 3, 2018

Esa vieja teibolera de Laura,Bozzo no tiene porque andar opinando tan luego se olvidó que dijo que se largaría de México si ganaba AMLO. Ya largate ruca pedorra. — Manolo Solo (@manolosolo90) July 3, 2018

Amiga @laurabozzo, es cierto que hablaste mal de AMLO y juraste que te irías de México? Deberías aclararlo, aquí en México renaciste como Ave Fenix. — Edgar Jiménez (@CitizenEdgar) July 2, 2018

Si no dijo se iba de la manera más grata la invitamos que se vaya — Fernando Loera 7° (@FEROCKANDRILL) July 2, 2018

Y saquen a esta desgraciada de MEXICO! VIVA AMLO! — Cjcas (@Cjcas2) July 2, 2018