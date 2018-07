Gigi Hadid niega que su relación con Zayn Malik sea un ‘truco publicitario’

La modelo explotó por los ataques

A estas alturas de su carrera, Gigi Hadid está ya más que acostumbrada a leer teorías descabelladas acerca de su éxito profesional o de su vida personal en las siempre peligrosas redes sociales, pero en algunas ocasiones la modelo es incapaz de hacer oídos sordos a los rumores más descabellados. Eso mismo le ha sucedido al toparse con una cuenta de Twitter bautizada como ‘ExposingFakeeAssZigiii’, que se dedicaría básicamente a tratar de demostrar que la relación entre la guapa maniquí y su novio -a ratos- Zayn Malik sería solo una maniobra publicitaria.

Gigi ha descubierto ese ofensivo perfil de la plataforma debido a que su responsable la etiqueta “cada día” en un nuevo tuit, lo que le ha llevado a responder directamente a los responsables de ese contenido para pedirles que la dejen en paz.

“Por favor, parad. Solo proyectáis negatividad, no albergo ningún tipo de resentimiento hacia ti. Soy consciente del mundo precioso que existe ahí fuera y en el que yo vivo, en lugar de dedicarme a diseccionar una relación entre dos personas que ni siquiera conozco y a las que ni siquiera ves durante el 99 por ciento del tiempo”, arranca el comunicado que ha escrito.

En ese mismo mensaje Gigi hace referencia al hecho de que su ex no haya vuelto a seguirla en las redes sociales desde su ruptura, incluso después de que se les haya visto besándose juntos en público, alegando que no necesita que le siga cuando sus ojos están literalmente tatuados en el pecho del cantante.

Al mismo tiempo, la estrella de las pasarelas ha justificado las apariciones que Zayn sigue realizando en sus perfiles virtuales con una explicación tan sencilla como evidente: “Vosotros decís que es promoción, pero lo único que hago es publicar cosas sobre mi novio, como todos los demás”.

En otra serie de tuits, Gigi ha querido recordar a todos sus seguidores que también es “humana” y que las críticas con las que se topa en Twitter o Instagram le duelen de la misma manera que a cualquier joven de su edad.

“Estaba harta… que sea una ‘celebridad’ no significa que no tenga sentimientos o que mi tiempo es demasiado ‘valioso’ para escuchar lo que otros dicen sobre mí”, ha concluido.