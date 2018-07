Lorena Herrera y Ninel Conde se odian y trabajan en la misma obra

Las polémicas actrices traen un pleito desde hace años

Durante la conferencia de prensa de la obra de teatro “Las Arpías”, las actrices Lorena Herrera y Ninel Conde, quienes alternan el mismo personaje, evidenciaron los problemas personales que mantienen y han sido latentes desde hace ya varios años.

“Yo no puedo tener relación con alguien que me falta al respeto“, dijo Ninel al terminar la conferencia de prensa en el Telón de Asfalto.

Las rencillas entre ambas surgieron desde 2009, cuando Lorena acusó públicamente a Ninel de copiar su estilo, vestuarios y coreografías, y mencionar que no le simpatizaba como actriz.

En la rueda de prensa, ambas se negaron a hacer las paces frente a las cámaras, a petición de la prensa.

“No coincidíamos en los ensayos, pero a mí no me interesa hacer las paces… ¿para qué? Si quieres hacer las paces con alguien es porque fue importante en tu vida“, compartió Lorena.

Sobre el conflicto suscitado durante la Marcha del Orgullo en Monterrey, Lorena Herrera quiso evidenciar la falta de organización, a quien acusó de mal sonido y falta de algunos apoyos.

“Deberían de hacer algo en el Gobierno con todos estos organizadores que son nefastos, porque fue lo mismo en la marcha de la CDMX, también fue atroz y horrible, hicieron quedar mal a Fey”, opinó Herrera.