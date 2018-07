Soccer desesperado, rivalidad beisbolera y NFL ‘romana’: lo que viene en la Bahía

Viernes 13 de julio

Guerra Civil de la Bahía con Gigantes y Atléticos

Ya estamos en los encuentros interdivisionales de las Ligas Mayores en donde los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland chocan cada año para deleite de los aficionados. Esta es una rivalidad de muchos años, no tan intensa y arraigada como la que se tiene con los Dodgers pero también tiene su buena dosis de animosidad. Ambos equipos llegan con casi 50 victorias cada uno, así que será un juego parejo y muy interesante, sobre todo para los Gigantes, que parece son los que tienen más posibilidades de pasar a la postemporada, aunque sea de panzazo. Serie de tres juegos en AT&T Park, iniciando el viernes 13 de julio a las 7:15 pm; continuando el sábado 14 a las 7:05 pm y cerrando el domingo 15 a la 1:05 pm. Colchita edición especial de 60 años de los Gigantes en San Francisco a las primeras 20,000 personas en entrar al juego del sábado. Figurita de globo con nieve a los 20,000 del domingo. Sfgiants para más información. Esta es la primera serie de encuentros, luego viene la vuelta en Oakland. Aquí te avisamos cuando.

Miércoles 25 de julio

Seattle y San José chocan desesperados

Pues el año pasado los Quakes estrenaron tanto gerente general como director técnico. Con mucha pompa anunciaron las nuevas contrataciones europeas: Fioranelli al frente de la organización, con un impactante récord en el fútbol italiano; Stahre, el estratega en la cancha, con una deslumbrante trayectoria en el fútbol vikingo de Noruega. Al día de hoy los Terremotos están en el fondo de la tabla del Oeste y son, junto al DC United, los únicos dos equipos que sólo han ganado 2 partidos en la temporada. En verdad, los Quakes debieron haberle preguntado a Vergara acerca de su vergonzosa y sumamente onerosa (muy cara, pues) aventura con Johan Cruyff y John Van´t Schip. En serio, los Quakes mejor hubieran contratado a Tomás Boy, ese técnico mexicano es fantástico, con mucho carácter y experto en levantar cadáveres para dejarlos a un pasito de la final. Además Boy les saldría más barato que los rimbombantes nombres europeos que tienen a los Quakes por los suelos. Bueno, el equipo no tiene la culpa, así que podrás apoyarlos cuando enfrenten a los Sounders de Seattle, este miércoles 25 de julio, a las 7:15pm, en el Avaya Stadium. Ánimo, bandita de San José, no hay mal que por bien no venga. Malo que fueran los Earthquakes de Cleveland, ahí sí hay que hacerse una limpia. Boletos en taquilla y en sjearthquakes.com.

Viernes 10 de agosto

Leones al Coliseo contra Raiders

El anterior título suena a relato de la antigua Roma, pero sucede que los Leones de Detroit enfrentan a los Raiders de Oakland en un juego de pretemporada. Ambos equipos estrenando entrenadores en jefe. Los Leones contrataron al coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra Matt Patricia, quién ganó el Super Bowl en contra de los Halcones de Atlanta pero cayó frente a las Águilas de Filadelfia, en un muy emocionante juego, en febrero de este año. Patricia substituye al decepcionante Jim Caldwell. Por su parte Oakland le dio una patada en el trasero a Jack Del Río, luego que Jon Gruden diera el sí, después de mucho rogarle. Gruden decidió dejar las transmisiones de televisión y regresar al campo a dirigir tras 10 años de no hacerlo. Cierto, tiene un campamento para quarterbacks y debido a su trabajo como comentarista ha seguido los juegos de fútbol americano por mucho tiempo; pero de ahí a pensar que es garantía de llevar a los Raiders a los lugares estelares nuevamente, pues suena un poco ingenuo. Sólo hay que recordar que le dieron aire de Tampa Bay unos años después de haber ganado el Super Bowl en 2003, derrotando a los Raiders, equipo que apenas la temporada anterior lo había despachado a Florida sin ningún empacho. Bueno, una historia sumamente complicada entre ambas partes este drama. Pero con el joven maravilla Derek Carr, los de negro y plata deben de llegar lejos este año… si es que Carr no se lastima otra vez. Leones de Detroit vs Raiders de Oakland, viernes 10 de agosto, a las 7:30, en el Coliseo de Oakland. Boletos en taquilla y en raiders.com.