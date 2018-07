VIDEO: Trabajador de seguridad de Pasadena bloquea a mujer en parking de Target durante 10 minutos para regañarla

"Puedo hacer lo que quiera", exclamó el hombre cuando el testigo que lo grabó todo recriminó el bloqueo

Un empleado de la ciudad de Pasadena hizo uso de su automóvil para bloquear a una mujer en un espacio de estacionamiento de Target y reprenderla durante 10 minutos por supuestamente cortarle el paso al aparcar.

El hombre conducía un automóvil con un emblema de construcción y seguridad de Pasadena pegado a la puerta. Se desconoce si estaba allí por trabajo o por un encargo personal, pero, en cualquier caso, él se amparó en su puesto para actuar libremente.

Un comprador de Target lo filmó todo, como puede verse a continuación:

La mujer supuestamente le cortó el paso, con lo que él decidió cortarle el paso a ella para reprenderla. “Tienes que aprender a conducir”, la recriminó. “No sabía que tenías que ser tan rudo y tan mezquino”, responde la mujer al trabajador de la ciudad. Y así sigue la cosa.

En un momento, el espectador que filmó el incidente dijo: “No puedes bloquearla”. La respuesta del hombre fue: “Puedo hacer lo que quiera”. “Uh, no puedes, solo porque tienes un edificio y seguridad… no eres la policía …”, dijo el comprador.

“Debería llamar a mi hermano, él es un oficial de policía”, dijo la mujer que estaba bloqueada. “Llama a tu hermano. No me importa. Me interrumpiste. Tienes suerte de no haberte chocado”, respondió el hombre.

La conductora, cuyo hijo estaba en el asiento trasero, se conmovió al ser reprendida. “Voy a admitir que cometí un error y lo siento mucho”, dijo la mujer, que estaba sentado en el interior de su coche mientras el hombre se acercaba a ella fuera de su vehículo.

Él continuó gritando a la mujer, y cuando un guardia de seguridad se acercó a él, le gritó a él, también, diciendo: “¿Quién eres tú para decirme qué hacer?“. Cuando el guardia le dijo al hombre que estaba en propiedad privada, dijo, “Yo trabajo para la ciudad… ¿me está diciendo que no puedo venir aquí y hacer mi trabajo?”.

Las responsabilidades de la División de Construcción y Seguridad de Pasadena incluyen hacer cumplir los códigos de zonificación, vivienda y medio ambiente y desarrollar ordenanzas.

En una declaración a Eyewitness News, la ciudad de Pasadena dijo: “Somos conscientes e investigamos con prontitud el incidente”.