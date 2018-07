Exigen a Amazon que deje de vender tecnología a ICE para su lucha contra inmigrantes

Amazon ha sufrido recientemente una ola de protestas por parte de algunos de sus empleados en Estados Unidos así como de grupos defensores de inmingrantes al conocerse que está vendiendo software de reconocimiento facial e infraestructuras para bases de datos que serán empleadas por ICE en la persecusión de indocumentados.

Por tal razón un grupo de manifestantes se concentró este martes frente a una tienda de Amazon en Nueva York para exigirle que deje de vender su tecnología a empresas que trabajan con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La protesta obligó a cerrar durante más de una hora la tienda de Amazon ubicada en la zona de Columbus Circle en Nueva York, según un comunicado difundido por la organización Cosecha, organizadora de la acción.

Cosecha difundió en Twitter una foto de un grupo de activistas sentados a las afuera de la tienda acompañada por la leyenda “Si Amazon hace negocios con ICE, nosotros no dejaremos que Amazon haga negocios” y las etiquetas #AbolishICE #NoBusinessWithICE #WeWontBeComplicit.

Today, we shut down Amazon’s bookstore. Amazon is only one of many institutions that fuels ICE’s deportation machine. On July 31st, we will expose the cities, counties and companies that collaborate with ICE to terrorize our communities. Join us at https://t.co/bQp8JT081G. pic.twitter.com/f0v7yQDkaZ

— Movimiento Cosecha (@CosechaMovement) July 10, 2018