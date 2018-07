Para cuidar de sus pumas, California necesita contarlos

Un proyecto estatal establecerá un recuento estimado de leones de montaña por primera vez en décadas

El proyecto estatal de California del Departamento de Pesca y Vida Silvestre establecerá un recuento estimado de población de leones de montaña por primera vez en décadas, lo que podría derivar en una nueva perspectiva a la hora de lidiar con la icónica especie.

“Es el mayor (proyecto de investigación) que hemos hecho antes de analizar esta especie particularmente elusiva”, dijo Vicky Monroe, coordinadora de programas de conflictos a nivel estatal del departamento. Los investigadores están trabajando en el campo y en el laboratorio, analizando la genética del león de montaña para identificar grupos familiares, haciendo un seguimiento de cómo usa el hábitat y desarrollando herramientas para monitorear las tendencias futuras de la población.

Aunque la mayoría de la gente no los verá nunca, casi todo el Estado Dorado alberga leones de montaña. Sin embargo, se sabe poco sobre la salud y la población de estos animales en cada región. Por ahora, no existe un plan estatal general para gestionar un depredador en el que los conservacionistas ven la clave de la biodiversidad y los ganaderos, una amenaza para el ganado.

A la hora de proteger los recursos naturales del estado, la falta de datos es un problema. “Si no sabes cuánto hay de algo, no conoces su estado. No sabes lo que debes hacer para protegerlos”, dijo Justin Dellinger, científico ambiental del Laboratorio de Investigaciones de Vida Silvestre de Fish and Wildlife que dirige la investigación estatal.

En su investigación de campo para el proyecto, Dellinger ha caminado por el accidentado terreno del este de Sierra Nevada y a través del bosque de chaparrales de la cordillera costera de Santa Lucía, pero estos felinos son difíciles de encontrar.

Fish and Wildlife se basa en trabajos de investigación regionales de leones de montaña ya realizados y se ha asociado con Wildlife Services, State Parks, universidades y organizaciones sin fines de lucro para emplear métodos tradicionales y nuevos de investigación de campo para producir estimaciones de población específicas.

La idea es finalmente crear un plan de conservación y gestión que identifique las amenazas a los leones de montaña en cada región y sugiera posibles cambios en las políticas, seguidos de un monitoreo regular de la población.