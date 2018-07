¿Univision con problemas de dinero? Explora venta de propiedades

Las cosas parecen estar mal económicamente en la cadena hispana

Univision ha hecho frente a los rumores de una venta de las propiedades digitales de Gizmodo Group y el sitio portal The Onion, afirmando que se encuentra explorando la posibilidad.

El comunicado de la cadena hispana llega después de que se produjeron una serie de recortes de hasta el 15% de The Onion, de acuerdo a información de Deadline.

Univision Communications Inc. (UCI), la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos, anunció hoy que la Compañía ha iniciado un proceso formal para explorar la venta de los activos que constituyen Gizmodo Media Group (GMG) y The Onion. La Compañía decidió que procurar la venta de GMG y The Onion conjuntamente permitirá que UCI se centre en sus propiedades principales, y reforzará más la posición de UCI como la principal empresa de medios de comunicación al servicio de los hispanos en Estados Unidos, a la vez que tanto GMG como The Onion tendrán incluso mayores oportunidades de crecimiento con propietarios nuevos.

La cartera digital de GMG incluye Gizmodo, Jezebel, Deadspin, Lifehacker, Splinter, The Root, Kotaku, Earther y Jalopnik; y la cartera de The Onion incluye The Onion, Clickhole, The A.V. Club y The Takeout.

No hay ninguna garantía de que el proceso exploratorio para la venta de estas propiedades produzca una transacción o la adopción de otra alternativa estratégica.

UCI ha contratado a Morgan Stanley como asesor financiero para que ayude en el proceso.