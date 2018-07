Billy Knight graba video de despedida y horas después es hallado muerto

"Siento como si no perteneciera a esta mundo y se me acaba el tiempo", dijo el exjugador de baloncesto

Una tragedia embarga al baloncesto profesional de Estados Unidos, luego de que el exjugador William “Billy” Knight fuera hallado muerto, luego de grabar un video de despedida que circula por las redes sociales y al que tituló: “I am Sorry Lord” (Lo siento Señor).

Hasta ahora se desconocen los motivos del deceso del exjugador de 39 años de edad y quien llegó a militar en la Universidad de UCLA Phoenix, ciudad del estado de Arizona en la que ocurrió su muerte.

“Siento como si no perteneciera a este mundo y se me acaba el tiempo”, dijo Billy Knight a través del video que publicó.

“Si te sientes mal pide ayuda, no lo alargues en el tiempo. Las enfermedades mentales son serias”, detalla entre lágrimas el jugador, quien padecía problemas de depresión y quien aseguró que vivía una vida de pecado.

“No fui honesto con mucha gente, incluida mi madre, mi hermano y mis familiares Me aislé de todos, y eso es algo que no hay que hacer. Sólo quiero ayudar a alguna persona que esté como yo… tal vez a un ex jugador”, agregó “Billy”.

Knight jugó con el equipo de la UCLA entre 1998 y 2002 y compartió vestuario con Jason Kapono y Matt Barnes. y promediando 14 puntos por partido en su último año. En 2002 decidió probar suerte en Francia y en Japón.