“Los abusos del ICE ya son demasiados”: Occupy ICE en Los Ángeles

Ya va para tres semanas que activistas están apostandos en un campamento que bloquea el acceso a los vehículos de migración

El acceso al Centro de Detención Metropolitano del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) del centro de Los Ángeles va para tres semanas que está ocupado por activistas del movimiento Occupy ICE en solidad con los inmigrantes indocumentados y los refugiados.

La entrada de vehículos oficiales del ICE por la calle Aliso, entre la Avenida Alameda y la Calle Los Ángeles, se encuentra bloqueada desde el 22 de junio con una gran ofrenda de flores mezclada con cárteles que piden justicia para los niños y mantener a las familias juntas.

A lo largo de la acera que rodea el Centro de Detención se observan casas de campañas y letreros que exigen abolir el ICE, acabar con el sistema de prisiones privadas y las cárceles de migración.

Durante un acto de desobediencia civil reciente contra la separación de familias, donde se trató de cerrar todo el centro que albergan las oficinas de ICE, se arrestaron a 19 personas, entre ellas al concejal de Los Ángeles Mike Bonin.

Por las noches es cuando más gente llega al campamento. En ocasiones se pueden ver hasta 100 angelinos. Los que pueden, se quedan a dormir en casas de campaña, otros entran y salen. En el día se calcula que hay unos 20 manifestantes apostados en el campamento afuera del ICE.

“Otros compañeros de lucha y yo decidimos hacer algo y no quedarnos de brazos cruzados. Los abusos de la migra ya son demasiados. Venimos aquí a hacer un plantón al Centro de Detención Metropolitano de ICE que es donde traen a los inmigrantes detenidos en Los Ángeles. De aquí los reparten a las diferentes cárceles de migración”, explica David Abud, quien trabaja para la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), pero aclara que él participa por su propia voluntad. “Yo también soy inmigrante”, precisa.

Abud dice que el bloqueo al ICE de Los Ángeles durará hasta que la gente aguante. (Araceli Martínez/La Opinión).

“Algunos de los participantes somos inmigrantes, otros han tenido familiares arrestados por la migra. Unos son ciudadanos americanos que se han solidarizado porque han dicho que lo que está pasando no está bien”, dice Abud.

Hasta el momento no ha habido intentos de desalojarlos. “Estamos en propiedad de la Ciudad sobre la banqueta y no estamos haciendo nada en contra de la Ciudad. Pero han venido guardias de seguridad privada y de la policía federal a decirnos que no podemos estar aquí”, indica.

Abud enfatiza que todo lo que quieren es llamar la atención y mostrar solidaridad. “Queremos que la gente sepa que estamos aquí y que quienes vienen a hacer su trabajo al ICE, se enfrenten con las cosas horribles que están haciendo”, indica.

Pero también menciona que quieren que la Ciudad de Los Ángeles y sus políticos tomen acción. “Ellos pueden pasar políticas para que la policía no colabore con La Migra”, dice.

¿Hasta cuándo van a ocupar el acceso vehicular de ICE?

“Estaremos aquí hasta que la gente aguante. Hemos recibido mucha solidaridad y donaciones. Queremos también que quienes vienen a su cita de migración, vean que no están solos”, indica.

Agrega que la ocupación es pacífica. “No hay que tener miedo. Las cosas se cambian cuando nos unimos, salimos y luchamos”, enfatiza.

Maya Rose Berko, una anglosajona que acampa en protesta contra los abusos de ICE, dice que está ahí por las familias. “Ayer me tocó ver a una mujer que corrió para alcanzar a darle un teléfono celular a su hermano de 26 años que se lo llevaban a Tijuana deportado. Lo arrestaron en la mañana. En la tarde ya lo iban a sacar del país”, se lamenta.

Señala que no están ocupando el ICE para detener sus operaciones sino para decirle a las familias de los inmigrantes que están ahí para apoyarlos. “Estamos haciendo múltiples acciones, organizando movilizaciones, comunicándonos con los legisladores y formando coaliciones. Pero sí queremos que el ICE sea abolido porque está lastimando a la gente. Estas políticas no pueden seguir pasando”, subraya.

Yohually, otra activista, lleva nueve días que duerme afuera del ICE. “Aquí tengo mi casa de campaña. Me alegra cooperar con esta causa y hacer algo para que paren las separaciones de familias”, expresa.

Reconoce que a veces les han pedido que se quiten del paso de los vehículos del ICE, pero ahí queda todo, es un simple pedido de que se muevan.

Abud completa que están protestando contra cualquier tipo de encarcelamiento de los inmigrantes. “Estamos viviendo un momento horrible con la separación de niños de sus familias. Pero cuando un papá o hijo es arrestado y deportado bajo cualquier circunstancia, ya sea en la frontera o en su casa, es un tipo de separación familiar. Obama deportó a muchísima gente. Los demócratas tienen la sangre y el terror de los inmigrantes en sus manos, pero este gobierno de Trump es más descarado. Lo hace sin máscaras. Tiene miedo que los latinos seamos una fuerza política más grande”, critica.

La Opinión está a la espera de una respuesta de ICE sobre la ocupación de su acceso de entrada a su Centro de Detención en el centro de Los Ángeles.

El Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles abierto en 1988, es una prisión operada por el Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia que alberga presos por delitos federales cuyos juicios están cercas de llevarse a cabo. El ICE usa este centro de detención federal para mantener temporalmente a los inmigrantes detenidos mientras los transfieren a sus centros, los deportan o los libera en el mejor de los casos.