Conductor de ‘Exatlón’ de Telemundo, Erasmo Provenza, tiene la clave para llegar a la final

El comentarista deportivo será el narrador de las carreras de la competencia extrema

Erasmo Provenza se suma a la competencia extrema de “Exatlón” de Telemundo como el presentador principal que estará al lado de los 20 atletas que se disputan el premio de $200 mil dólares.

Para el reto, el comentarista deportivo se tuvo que trasladar a la República Dominicana en donde dice que las altas temperaturas de verano no será un impedimento para poder disfrutar de su trabajo.

“Me crié en la playa y he vivido desde niño en un ambiente playero y el tema del clima no va a ser impedimento alguno, me voy a sentir como en casa. Extraño la playa y el hecho de trabajar en la playa es lo que más creo estoy disfrutando en este momento“, Provenza nos contó.

El conductor que narrará las distintas carreras que se realicen día a día dice conocer la clave para ver cual deportista pueda llegar a la final.

“El verdadero reto de Exatlón no es el tema físico, si no el tema mental. Quien mejor capacitado mentalmente esté, es el que va a llegar hasta el final“, confesó.

Los retos que se vivirán dentro de la arena pondrán a los atletas de distintos deportas a prueba y Erasmo Provenza dice que esto probará cual rama es el más preparado.

“Es una competencia que va a marcar precedentes. Cada atleta van a tener que usar las habilidades que han aprendido a lo largo de su carrera deportiva y ver como estas estrategias te pueden funcionar en la arena del Exatlón”, dijo. “Se va a ver a gente competitiva compitiendo en situaciones extremas y adversas. Exatlón será el termómetro para saber que atleta puede ser más completo.“

“Exatlón Estados Unidos” inicia el lunes 16 de julio a las 7pm/6c por Telemundo.