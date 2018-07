Modelo de Victoria’s Secret muestra su cuerpo después del parto y es duramente criticada

La recuperación después de un parto lleva tiempo y depende del cuerpo y genética de cada mujer

Candice Swanepoel puede ser una supermodelo, pero quiere que los demás sepan que su cuerpo cambia como el de cualquier mujer que acaba de ser madre.

Veintidós días después de dar a luz a su segundo bebé (al que ha llamado Ariel), esta madre de 29 años acalló los comentarios de todos aquellos detractores que hicieron críticas sobre su cuerpo después de dar a luz.

“Soy yo 12 días después de tener a mi hijo. Si tienes algo malo que decir al respecto, el problema está en ti. La sociedad puede ser demasiado cruel con los demás. Los estándares de belleza a veces son imposibles para las mujeres en estos días “, escribió Swanepoel en su Story de Instagram el miércoles.

“No me da vergüenza mostrar mi barriga postparto. Estoy orgullosa en realidad. Llevé a mi hijo durante nueve meses allí. Creo que me he ganado el derecho de tener un poco de barriga “, agregó la modelo que en su día fue imagen de Victoria’s Secret.

“¿Es porque soy un modelo? Bueno, también somos personas normales, así que déjame disfrutar de la playa en paz, por favor “, pidió según informa People.