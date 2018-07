¿Si recibo una notificación de comparecencia, significa que me van a deportar?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que quiere saber cómo le afectará recibir una notificación de comparecencia

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Entré ilegalmente a los Estados Unidos hace 20 años y no he vuelto a salir. Ahora estoy casado con una ciudadana estadounidense y me quiere pedir. He escuchado que aunque estoy casado con una ciudadana, inmigración podría negar mi caso y deportarme. ¿Es cierto? – Pedro J.

Pedro, dependiendo de tu historial y varios factores, es posible que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) niegue tu caso. Si lo hace, te avisarán de su decisión en un carta oficial (notice of action, en inglés).

Si te niegan el caso, USCIS también podría darte una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear en inglés) que detalla las razones porqué debes ser removido del país y ordenándote a comparecer ante un juez de inmigración en una fecha determinada, iniciando así un proceso de remoción en tu contra. Eso no quiere decir que te vayan a deportar inmediatamente.

El gobierno de Estados Unidos ha enfatizado su postura de “cero tolerancia” contra el fraude y violaciones de la ley de inmigración. Para reafirmarla, recientemente anunció ajustes a su política de emisión de las notificaciones de comparecencia, ampliando los casos en los que la persona puede ser removida, cumpliendo con las prioridades de control migratorio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Bajo las nuevas guías oficiales de USCIS, entre otras circunstancias, expedirán una Notificación de Comparecencia si:

existe evidencia de fraude o falsa representación

hay historial de actividad criminal

un solicitante abusa algún programa relacionado a la recepción de beneficios públicos

se le niega a un solicitante la Solicitud de Naturalización por falta de buen carácter moral debido a un delito

un solicitante está ilegalmente en Estados Unidos tras serle negado una solicitud o petición de inmigración

Además, las políticas previas para emitir las notificaciones de comparecencia aún siguen en pie, como en casos de seguridad nacional, si la ley así lo requiere, o en ciertos casos de negación o terminación de TPS o DACA que resultan en la eliminación de su estatus legal en el país.

Tu situación es delicada, porque aunque estés casado con una ciudadana estadounidense, has violado las leyes de inmigración de Estados Unidos al ingresar y vivir ilegalmente en el país. Tendrán que presentar varias solicitudes a USCIS para tratar de obtener tu residencia permanente las cuales podrían ser negadas si no cumples con todos los requisitos necesarios.

Ahora más que nunca es importante acudir a un abogado con licencia y experiencia para evaluar tu situación antes de comenzar un trámite migratorio para determinar tus opciones legales y probabilidades de ganar tu caso, y si es necesario, que te represente en la corte de inmigración.

Asegúrate de obtener asesoría legal de un abogado, no de un notario, consultor de inmigración, llena papeles o un multi-servicio. Ir con una de estas personas que no están capacitadas para hacer trámites migratorios, y que además, estarían quebrando la ley al ofrecer consejos legales, podría resultar en errores graves que lleven a tu deportación.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.