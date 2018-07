Trump es acusado de “traidor de EEUU” tras declaraciones con Putin

Después de casi dos horas a puerta cerrada y una hora más frente a la prensa, la cumbre de Helsinki entre Vladimir Putin y Donald Trump terminó y dio mucho que hablar.

Antes de la reunión celebrada este lunes, miembros del Partido Demócrata advirtieron al presidente de Estados Unidos que tuviera cuidado al tratar con su homólogo ruso.

Algunos sugirieron que no era prudente que Trump celebrara tal evento, teniendo en cuenta las acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU contra 12 miembros de la inteligencia rusa por lanzar una guerra cibernética contra EE.UU. durante las elecciones de 2016.

Por otro lado, muchos republicanos se mostraron cautelosamente optimistas de que Trump manifestaría su oposición a de Putin en una serie de cuestiones.

El congresista Steve Scalise, líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de EEUU, dijo que Trump había llegado al encuentro “desde una posición de fuerza estadounidense para combatir la agresión rusa”.

Pero las cosas salieron… un poco diferentes. Aquí hay algunos puntos clave.

Después de la reunión bilateral, un periodista estadounidense presionó a Trump para que explicara por qué había tuiteado que EE.UU. era el culpable de la actual tensión en las relaciones entre este país y Rusia.

En su respuesta, el mandatario defendió sus comentarios anteriores y dijo que consideraba a “ambos países responsables”.

Dijo que ambas partes habían “cometido algunos errores”, pero se negó a mencionar específicamente elementos como la intervención militar rusa en Ucrania y su anexión de Crimea, el ataque con el agente químico Novichok en Salisbury, en el sur de Inglaterra, y la acusación contra los rusos por supuestamente interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 (y hackear la campaña electoral de Hillary Clinton, la excandidata del Partido Demócrata).

Más bien, insistió en que “no hubo colusión alguna” entre su equipo de campaña y Rusia.

Cuando se le preguntó si condenaría directamente a Rusia y Putin por la intromisión electoral, Trump dijo que sus funcionarios de inteligencia, incluido el director de Inteligencia, Dan Coats, le han dicho que “creenque es Rusia”.

Putin, continuó, le dijo que no había sido Rusia.

“No veo ninguna razón por la que debería ser (Rusia)”, concluyó Trump, aparentemente inclinándose a favor de la inocencia rusas, por encima de las conclusiones de su propio gobierno.

Esto ha puesto a la comunidad de inteligencia de EE.UU. en una situación familiar, dadas las críticas pasadas de Trump.

Coats ha emitido un comunicado en el que dice que su comunidad de inteligencia respalda sus “evaluaciones basadas en hechos” de la intromisión rusa y sus “esfuerzos continuos y generalizados para socavar nuestra democracia”.

Más tarde el lunes, el presidente hizo un esfuerzo, a través de Twitter, para calmar los ánimos de sus funcionarios.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018