Ingresa en hospital psiquiátrico Michelle Williams, ex integrante de Destiny’s Child

La cantante ha sido abierta sobre los problemas con su salud mental

Michelle Williams, cantante del extinto trío musical Destiny’s Child, ingresó por su propio pie a un hospital psiquiátrico por depresión, informó TMZ.

Williams, de 37 años, se está tratando en un centro a las afueras de Los Ángeles desde hace unos días.

“Durante años me he dedicado a aumentar la visibilidad de la salud mental y a empoderar a la gente a que reconozca cuando es el momento de pedir ayuda, apoyo y orientación a las personas que te aman y se preocupan por tu bienestar“, contó la cantante al portal este martes.

Michelle Williams ha sido abierta sobre los problemas con su salud mental.

El pasado otoño habló durante la depresión en una entrevista en The Talk, donde reveló que tuvo tendencias suicidas en el pasado.

“No sabía lo que me pasaba hasta los 30. Sólo pensaba que eran dolores que iban en aumento”, contó, “he sufrido de esto desde los 13 o 15 años. A esa edad no sabía cómo llamarlo“.

Williams se reunió con Beyoncé y Kelly Rowland, quienes también fueron parte de Destiny’s Child, este abril para el festival Coachella, la primera vez que el grupo ofreció un show después de muchos años.