¿Quién es Ivan Marcone?: La incógnita de un Cruz Azul que vuelve por sus fueros

El volante argentino quiere hacer historia con La 'Máquina' en el Apertura 2018 de la Liga MX

El centrocampista argentino Iván Marcone dijo hoy sentirse identificado como jugador del Cruz Azul, que lo fichó para el torneo Apertura 2018 que comenzará el próximo 20 de julio.

“No creo en la presión, sí soy consciente de que estoy en un gran equipo, vine para pelear este campeonato, debo responder a todo el esfuerzo puesto en mí y dejar mi marca en Cruz Azul”, declaró Marcone en conferencia de prensa.

El argentino de 28 años llegó al fútbol mexicano procedente del Lanús de su país, donde fue campeón de la primera división, la Copa Bicentenario y la Supercopa en la temporada 2016.

Marcone junto a sus compañeros continuaron este martes el trabajo de pretemporada bajo los órdenes del entrenador portugués Pedro Caixinha en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la Ciudad de México.

Ex integrante del Arsenal de Sarandí de Argentina, donde arrancó su trayectoria profesional, Marcone aseguró conocer la historia de Cruz Azul como parte de su afición al fútbol.

“Conozco a Cruz Azul no sólo porque me tocó venir ahora, no me interesan los años sin salir campeón, vine a cumplir expectativas para ganar un título, así como en Lanús y Arsenal donde tuve las ganas de pelear un campeonato y triunfar“, reconoció.

El jugador sudamericano también sabe de las rivalidades de Cruz Azul en el balompié mexicano con América, Guadalajara y Pumas, pero habló más del objetivo, el título de liga.

Cruz Azul conquistó su último campeonato del fútbol mexicano en el torneo Invierno 1997.

El torneo Apertura 2018 arrancará para el Cruz Azul el sábado 21 de julio ante el Puebla en el estadio Azteca, escenario que volverá a ser su casa.

Iván José Marcone costó a la ‘Máquina’ seis millones de dólares y tiene que mostrar mínimamente lo que logró en el club granate y que despertó la curiosidad de clubes como Boca Juniors y otros tres del ‘Viejo continente’. Sus cualidades de recuperación y salida y su 1.84 metros de altura lo hacen una de las figuras a seguir en el club celeste y en el torneo en general.