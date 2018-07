Demi Lovato se pasa de nuevo al bando de las rubias

Vida nueva, imagen nueva

Los fans de Demi Lovato ya están acostumbrados a que la cantante les sorprenda con repentinos cambios de look. A lo largo de su carrera la joven de 25 años ha lucido todos los colores de pelo imaginables, incluyendo algunos tonos tan radicales como el azul o el verde, y un sinfín de peinados -corte bob, con un lateral rapado o con flequillo- que cambian en cuestión de semanas por obra y gracia de las extensiones.

En su etapa como estrella Disney, la melena de la intérprete estaba aclarada varios tonos por debajo de su moreno natural, sin duda para proyectar una imagen más dulce que quedó atrás en cuanto se desligó de la compañía. Desde entonces Demi ha coqueteado con las mechas californianas, el ‘bronde’, antes incluso de que este término se pusiera de moda, pero ahora se ha pasado por completo al bando de las rubias.

La celebridad ha mostrado el resultado de su paso por la peluquería Nine Zero One Salon de West Hollywood a través de la sección Stories de su cuenta de Instagram, compartiendo su selfie de la media melena con mechas que su estilista Amber Maynard ha ideado para ella.

Demi parece haber hecho suyo el viejo dicho: vida nueva, peinado nuevo. Hace unas semanas anunciaba a través de sus redes sociales que su canción ‘Sober’ hablaba de su recaída tras lograr mantenerse sobria durante seis años. Pese a lo duro que le resultó realizar esa confesión, por miedo a decepcionar a sus fans al igual que sentía que lo había hecho con sus seres queridos, al mismo tiempo también prometió seguir luchando para recuperarse una vez más.