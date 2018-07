Estos son los autos más icónicos de la historia del cine

Los vehículos más legendarios de la historia del cine, esos con los que todos sueñan manejar

¿Alguna vez te pusiste a pensar cuántas películas del cine de Hollywood tienen un auto como parte central de su trama?

Desde el famoso Batmovile de Batman en sus varias versiones, el Plymouth 1958 que la película de terror Christine convierte en un vehículo asesino o los distintos modelos usados por el agente 007.

Autos en el cine o momentos vividos en sus escenas hay cientos, pero quizá solo algunos pasen a la historia.

Por ello hoy hacemos un recuento de algunos de los autos más reconocidos en la historia del Séptimo arte.

1- 1981 DeLorean DMC-12, Back to the Future

Sin duda ninguna otra cinta tiene como personaje tan importante al auto, de hecho, sin él no habría manera de que la trama se desarrollara, el increíblemente extraño DeLorean DMC-12, de producción irlandesa se convirtió en una máquina del tiempo que lo hizo legendario, aunque en realidad solo se produjeron durante los años 1981 y 1982.

2- 1970 Dodge Charger, The Fast and the Furious

Vin Diesel como Dom Toretto no podía tener un mejor auto que este Charger, símbolo del clásico “muscle car” americano y llevado a un nivel muy superior del que se logró co0n el modelo 1969 que se usó como el famoso General Lee de The Dukes of Hazzard en la TV. Tras ocho películas de la saga de The Fast and the Furious, el auto de Dominic se mantiene como el favorito.

3- 1968 Mustang GT 390, Bullitt

Este Ford Mustang verde se convirtió en una leyenda inmediata. Conducido en la película por Steve McQueen tuvo una historia bastante curiosa hasta que fuer recuperado recientemente. La película también volvió famoso al Charger 1968 con el que hay un popular duelo. Ford anunció el relanzamiento del modelo inspirado por Bullitt.

4- 1973 XB GT Ford Falcon, Mad Max

La cinta original de Mad Max, aquella que fue estelarizada por un muy joven Mel Gibson en su país natal, tuvo como estrella al Ford Falcon que podía generar más de 350 caballos de fuerza. En la película lo modificaron y llamaron “Pursuit Special” con varios artefactos que facilitaban las persecuciones a Max. Por cierto, la versión 2015 con Tom Hardy y Charlize Theron también tiene vehículos memorables.

5- 1964 Aston Martin DB5, Goldfinger

De las decenas de autos que James Bond ha utilizado como personaje en cada una de sus películas, quizá este sea el más memorable. El 1964 Aston Martin DB5 apareció en dos cintas, pues además de Goldfinger se le vio en Thunderball. Además de su belleza, pasó a la historia por los trucos escondidos. Los autos usados en las cintas se subastaron hasta en $4.6 millones de dólares.