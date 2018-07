Nuevo boceto de persona de interés en un asesinato sin resolver de 2005 en Hacienda Heights

El cuerpo de Edward Berber, padre de dos niños pequeños, fue encontrado en su propia casa

13 años después, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha publicado un boceto de una persona de interés en un asesinato no resuelto de diciembre de 2005 que tuvo lugar en Hacienda Heights.

El caso gira en torno a la muerte de Edward Berber, padre de dos niños pequeños, cuyo cuerpo fue descubierto en su propia casa, ubicada en la cuadra 1800 de la avenida Charlemonte. Ahora, se espera que alguien pueda reconocer al individuo en el boceto e identificarlo para “traer paz y justicia a la familia”, según el sheriff de LASD, Jim McDonnell.

La madre de Berber lo encontró muerto a tiros en su cama cuando fue a verlo por no haberse presentado a trabajar. Entonces, los investigadores dijeron que no había señales de entrada forzada a la casa, y no se robó nada.

Los detectives de homicidios dijeron que volvieron a entrevistar a testigos para presentar el nuevo boceto, pero no pueden asegurar que haya una relación conocida entre la persona de interés y la víctima. “Cualquiera que pueda pensar en algo, sabe de alguien, cualquier cosa… le pedimos que llame”, dijo la hermana de la víctima.

Desde el Departamento del Sheriff se ofrece una recompensa de $10,000 dólares por información que conduzca a un arresto en el caso. Cualquier persona con información puede llamar a Crime Stoppers al 1-800-222-tips para permanecer en el anonimato.