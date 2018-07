¿Por qué preocupa que USCIS tenga “discreción total” sobre casos de “green card” y ciudadanía?

El ajuste preocupa a activistas y abogados migratorios

Los nuevos ajustes en Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) especifican requisitos extra para inmigrantes, así como condicionantes para aplicar para un beneficio migratorio, pero lo que más está preocupando a los activistas y abogados es la llamada “discreción total”.

Anteriormente, cuando un aplicante para cualquier tipo de visa de trabajo, Residencia Legal Permanente y hasta de ciudanía, enviaba su documentación, si un oficial migratorio consideraba que faltaba información, hacía una solicitud para solventar las fallas, pero ahora no sólo dejará de enviar esas notificaciones, sino que podrá decidirlo con “discreción total”, a su juicio.

“La discrecion total es cuando un oficial ve la aplicación y usualmente, si ellos notaban que no estaban claras algunas cosas, te hacían un pedido de evidencia alterna, ahora ya no lo vas a ver”, explicó en Univisión el abogado Ezequiel Hernández, “Este dictamen dice (al oficial migratorio) ‘si no la ves ahí completa’, entre comillas, porque tú puedes mandar todo, pero si ellos tienen más preguntas, ya no tienen el permiso de mandar un pedido de evidencia alterna ahí mismo tienen que negar y vas a tener que aplicar de nuevo para todo el proceso”.

El problema es que si un inmigrante es “vulnerable”, es decir, es indocumentado o cometió un crimen, por ejemplo, USCIS remitirá a esas personas a una corte para su proceso de deportación.

“Afecta a toda la gente que aplique, no sólo para la petición de un familiar”, indicó Hernández. “A las compañías que ya pidieron un empleado e intentan hacerlo residente (también afecta)”.

El gobierno del presidente Donald Trump tiene como prioridad un reordenamiento de la inmigración en los Estados Unidos y en las últimas fechas son cinco los ajustes más importantes que impactarán a inmigrantes legales y a trabajadores extranjeros y estudiantes, considerados “no inmigrantes”.