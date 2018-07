En el próximo Mundial de fútbol estará prohibida la cerveza

Ya está todo en marcha para comenzar los preparativos del próximo Mundial de Fútbol

El próximo Mundial de fútbol se celebrará en Catar en el año 2022.

Todo lo que rodea al evento está ya envuelto de polémica. La FIFA y este país fueron acusados de complot y operación con dinero ilegal para que fuera elegido como país organizador de la Copa del Mundo.

Aún así parece que todo sigue su curso y será ese país quien albergue los partidos de las selecciones que califiquen.

Esto es lo que debemos esperar, ya que es un campeonato que viene plagado de cambios.

Por primera vez en la historia de los mundiales, el torneo no se realizará en junio y julio. Esta vez ocurrirá en noviembre y diciembre del 2022. Esto se debe a que el verano de Catar es insostenible para competir y jugar al fútbol por sus altas temperaturas. En noviembre y diciembre, que es cuando se disfruta del invierno en el país, las temperaturas son altas pero no agobiantes.

Debido a las fechas, los campeonatos locales tendrán que cambiar su planificación anual para poder adaptarse al campeonato mundial sin dañar sus ingresos ni la salud de los jugadores.

El alcohol estará prohibido en el país. Catar anunció que ni en los estadios, ni en las calles ni en lugares públicos se podrá tomar alcohol (como sí sucede en todos los mundiales). Solo se podrá tomar alcohol en los hoteles que lo permiten y en algún que otro restaurante o bar (aunque no hay muchos). Esta decisión es definitiva, según informó la revista Time.

Las fanfest no serán posibles. Dado que el alcohol está prohibido en las zonas públicas y, sus calles no están pensadas para que las personas anden caminando por las calles. Las fiestas populares que vimos en Rusia no serán posibles. La FIFA está pensando cómo sustituirlas.

Puede ser el primer mundial con 48 equipos (los campeonatos suelen ser de 32 equipos). Esto sería un hito más en la historia de los mundiales, pero, a su vez, puede cambiar la planificación del país. No es lo mismo recibir a personas de 32 países que de 48. Sobre todo en un país no turístico (y sin la capacidad necesaria para atender a todos los turistas de 48 países).