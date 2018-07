La hermanastra de Meghan Markle sigue dando dolores de cabeza a la realeza británica

Amenaza con incursionar a un 'reality show'

Foto: The Grosby Group

Los quebraderos de cabeza familiares parecen acumulársele a la esposa del príncipe Enrique. Al igual que su padre Thomas Markle, la hermanastra mayor de la nueva royal británica también le ha cogido el gusto a las exclusivas y continúa desvelando en cada una de ellas nuevos detalles sobre el pasado de la duquesa de Sussex u opinando acerca de su nuevo papel institucional como miembro de la monarquía británica, sin importar que ambas mujeres no hayan mantenido contacto alguno desde 2015.

En su última aparición televisiva, Samantha Markle ha salido al paso de unos rumores recientes que aseguraban que formaría parte de la próxima edición del concurso británico ‘Celebrity Big Brother‘, una perspectiva que sin duda inquietaría a la casa Windsor por lo que en él pudiera revelar.

“Llevo trabajando en los medios de comunicación casi toda mi vida, así que… ¿por qué no iba a aceptar? ¿Por qué debería poner en pausa mi vida solo porque esté en medio de un conflicto familiar?”, ha declarado Samantha a su paso por el matinal ‘Good Morning Britain’, en el que ha defendido su libertad para participar en aquellos proyectos que crea convenientes sin solicitar la aprobación de su famosa hermanastra.

“No creo que ella sea lo suficientemente inteligente para separar esas dos vertientes, pero lo cierto es que da igual que seas una celebridad o parte de la familia real, en ambos casos cuentas con un perfil público que siempre será de interés para la prensa… Somos personas diferentes con nuestra propia trayectoria vital. Con el mayor de los respetos, no todo gira en torno a Meg; nosotros también tenemos derecho a compartir lo que queramos y a ser sinceros. Y si de esa forma conseguimos arrojar cierta luz sobre asuntos determinados para el gran público, entonces genial. El proceso también puede resultar divertido. No creo que haya nada malo en ello; no se trata de algo despectivo o que haga daño a nadie”.

En esa misma conversación, se negó a confirmar si finalmente entraría en la famosa casa del reality, aunque de sus palabras se desprende que al menos sí estaría negociando la posibilidad.

Por otra parte, Samantha Markle también quiso hablar del polémico tuit dirigido a Meghan que publicó hace unas semanas, asegurándole que ella sería la única culpable de cualquier desgracia que pudiera acontecerle a su padre.

“Hasta cierto punto sí me arrepiento”, ha reconocido atribuyendo sus palabras al enfado que se apoderó de ella tras enterarse de que la duquesa llevaba meses sin responder a las llamadas telefónicas de Thomas. “Él tiene 74 años y siento que si algo le sucediera y falleciera, ninguna de nosotras podríamos seguir adelante sabiendo que murió siendo infeliz y sin encontrar cierta paz. Creo que ella tampoco querría algo así”, ha afirmado.