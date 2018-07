Hospitalizan a Demi Lovato por supuesta sobredosis de drogas

La cantante ha luchado contra las adicciones desde su adolescencia

Demi Lovato fue hospitalizada de emergencia debido a una sobredosis de heroína, según reporta el portal TMZ.

De acuerdo al mismo sitio, se le fue administrada Narcan, que se usa cuando hay un abuso de substancias. Al momento no se sabe la condición de la cantante pero ya se encuentra en tratamiento.

Justo hace un mes la intérprete lanzó una nueva canción titulada “Sorry” en donde admitía que había recaído después de haberse mantenido sobria.

“Mamá, perdón, no estoy sobria ahora. Papá, por favor perdóname por tirar mis bebidas en el piso. A los fans que perdí, hemos estado en este bajo camino antes. Lo siento, no estoy sobria ahora“, dice Lovato en la canción.

En marzo de este mismo año, Demi había celebrado seis años de sobriedad durante un concierto del Tell Me You Love Me Tour en Los Ángeles, agradeciendo a su audiencia por “salvar su vida.”