Fans de Tom Brady lamentan su estado físico por foto publicada en Twitter

El quarterback de New England Patriots desata una ola de críticas por parte de sus "haters"

El quarterback de los New England Patriots, Tom Brady aparecióde cuerpo completo en una fotografía publicada en Twitter y se robó todos los reflectores, pero no precisamente por su condición física atlética.

El cuerpo desalineado de Brady, sin musculatura y sin el abdomen marcado llamó la atención de sus seguidores y se convirtió en blanco del debate, la polémica y las críticas en su contra por no poseer una espectacular figura y volumen como el que la mayoría de la gente imagina que tienen los jugadores del fútbol americano profesional, especialmente la NFL.

Falta mes y medio para que la NFL regrese a la actividad y el mariscal de campo de 40 años de edad, quien aparece en la imagen junto con su esposa, la modelo Gisele Bündchen, provocó todo tipo de reacciones y comentarios negativos de sus “haters”.

Tom Brady looking goofy as hell! pic.twitter.com/gD9eNrvHVU — Chris Black (@donetodeath) July 17, 2018

Sin embargo, también hubo algunas personalidades que salieron en defensa de Tom Brady, como el periodista Karol Markowicz, de Fox News.

“En las redes sociales algunos tipos que no podrían sostener una vela a Brady están tratando de avergonzarlo por no tener el cuerpo de Superman. Incluso para aquellos que somos más enemigos de Tom Brady que fanáticos suyos, esto parece ir demasiado lejos. El mariscal de campo superestrella no compite en la olímpica de levantamiento de pesas; es un jugador de fútbol que ha ganado cinco anillos de Super Bowl. Nada mal para un tipo gordo y supuestamente fuera de forma”, comentó Markowicz.

Lo que sorprende entre miles de fanáticos es que a pesar de tener en su poder cinco anillos de Super Bowl y poseer varios récords, Tom Brady luzca el cuerpo como de cualquier otra persona.