Investigan un tiroteo policial en Redondo Beach

Se desconoce qué condujo al uso de la fuerza letal

Los detectives del sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a la cuadra 2500 de Gates Avenue después de que un sospechoso recibiera un disparo de la policía de Redondo Beach, dijo el Departamento del Sheriff en un comunicado de prensa.

No está claro qué condujo al uso de la fuerza letal, que tuvo lugar alrededor de las 4:10 p.m. Las autoridades confirmaron que el sospechoso fue alcanzado por balas policiales, pero no dijeron cuántas veces, o cuántos oficiales dispararon sus armas. No se reportaron oficiales heridos.

Los oficiales del sheriff continúan su investigación, sobre la que, por el momento, no se han desvelado más detalles.