Michelle Williams, ex de Heath Ledger, se casó en secreto con un músico de rock

La actriz contrajo matrimonio con Phil Elverum en Nueva York

La actriz Michelle Williams, quien siempre intentó preservar su intimidad, se casó en secreto con el músico de rock y líder de la banda Mount Eerie, Phil Elverum. La noticia la dio a conocer la revista Vanity Fair, en una entrevista exclusiva con la protagonista de Blue Valentine, quien no entró en detalles respecto a la fecha de la boda que se llevó a cabo este mes.

Ambos se conocieron por un amigo en común y contrajeron matrimonio en Nueva York, ante la presencia de sus amigos más íntimos y de sus respectivos hijos: Matilda Ledger Williams, de 12, y Agathe Elverum Castrée, de 3.

Tanto Williams como Elverum tuvieron relaciones largas con parejas que fallecieron tempranamente. La actriz conoció al actor Heath Ledger en 2004 en el rodaje de ‘Brokeback Mountain’, y al año siguiente tuvieron a su hija Matilda. En 2007, un año antes de la muerte del actor, la pareja se separaba. En el caso de Elverum, el músico perdió a su esposa Geneviève Castrée, quien falleció en 2015 tras una larga lucha contra el cáncer.

“No te conformes. No te conformes con algo que se asemeja a una prisión, o que te lastima. Si no se siente como amor, entonces no es amor“, expresó la actriz en la entrevista con Vanity Fair. Recordemos que, antes de casarse por primera vez, Williams apostó al amor con el actor Jason Segel, el escritor Jonathan Safran-Foer y el consultor financiero Andrew Youmans.