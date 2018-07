Sergio Pérez se defiende de acusaciones sobre quiebra de Force India

El piloto mexicano Sergio Pérez fue culpado por la empresa británica de bebidas energéticas Rich Energy como uno de los tres culpables de enviar al equipo de Fórmula Uno, Force India, para el cual compite.

A través de su cuenta en Twitter, la empresa aseguró que junto con Mercedes y BWT, el principal patrocinador de la marca, empujó por medio del cobro de los adeudos que tienen con él, al equipo a declararse en “administración”, pese a que ellos habrían pretendido inyectar 30 millones de libras para salvarlo, una suma cercana a los $39 millones de dólares.

Lo cierto es que Rich Energy ha estado en el reflector desde inicios de año cuando amagó con convertirse en el principal patrocinador del equipo pese a que éste ya tenía firmados convenios no solo con BWT (una empresa de purificación de agua) y los diferentes aliados comerciales de Pérez, sino también con Hype Energy, otra empresa de bebidas energéticas.

Despite a last minute £30m cash injection from @rich_energy the court has today put @ForceIndiaF1 into administration. A tragic and avoidable outcome orchestrated by @MercedesAMGF1 @SChecoPerez , Julian Jakobi and BWT. Disgraceful pic.twitter.com/2E9N9WPmKy

— Rich Energy (@rich_energy) 27 de julio de 2018