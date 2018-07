La visa TN, opción para trabajar en EEUU, pesadilla para profesionistas mexicanos

MÉXICO – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no se ejercieron de manera correcta 53 millones 146 mil 683 pesos asignados al programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2017 hecha por .Este programa de Protección a Mexicanos funcionaría para dar orientación y representación legal a las personas mexicanas en Estados Unidos, para el fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos y centros de defensoría, entre otros.

La ASF revisó la partida 33104 “Otras Asesorías para la operación de Programas” y seleccionó una muestra por 686 mil dólares, equivalentes a 13 millones 204.1 mil pesos, los cuales fueron radicados y ejercidos por cinco Representaciones de México en el Exterior (RME) ubicadas en los Estados Unidos de América, en la contratación de 19 prestadores de servicios profesionales de asesoría y/o representación (abogados, firmas legales y organizaciones no gubernamentales), relacionados con el apoyo a migrantes en los ámbitos Administrativo, Civil, de Derechos Humanos, Familiar, Laboral, Migratorio y Penal.

Sin embargo, se determinaron recuperaciones probables por 53 millones 146 mil 683.14 pesos por deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en el Programa “Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior”.

Lo encontrado por la Auditoría sale a flote cuando cientos de mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos de manera legal y temporal, son víctimas de un sinnúmero de abusos por parte de sus empleadores y al momento de acercarse a las autoridades consulares, éstas en ocasiones no saben ni de qué visas se tratan y recomiendan servicios legales que tienen un costo de 2 mil dólares.

El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) ha documentado lo que ocurre con los trabajadores que salen del país con visa TN para trabajar en Estados Unidos. Esa visa se establece con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y es básicamente para profesionistas, como economistas, veterinarios, consultores, programadores, etcétera.

Hasta 2004 existía un límite de las visas que podían ser emitidas a mexicanos por EEUU, que eran 5 mil 500, luego pasando 2004 se quitó el límite y de 2011 al 2016 se triplicaron el número de visas emitidas.

Evy Peña, de CDM, explicó en entrevista con SinEmbargo que lo que ocurre con esta visa, es que no existe mucha información al respecto, tanto de parte del Gobierno de EEUU como de México. Entonces, cuando existen abusos hacia las personas que se van a EEUU con esta visa, oficiales del Gobierno estadounidense no saben qué hacer.

“Existe muy poca información y muy poca regulación al respecto. Si se triplicaron fue justo por el desconocimiento. Es una visa que se emite de manera fácil en relación con otros tipos de visa, porque el punto es hacer que se suavice el comercio a través de profesionistas. Lo único que tiene que hacer una persona canadiense es presentarse en un puerto de entrada a EEUU , entregar una carta de su empleador, algunos documentos y listo. Un mexicano necesita una entrevista consular, una carta del empleador con funciones, pero que realmente no están reguladas. Hemos tenido casos en que las funciones van desde trabajar en una granja hasta cuidar niños”, comentó.

Por lo mismo de que existe muy poca información al respecto el gobierno no lo está regulando de manera adecuada y es muy fácil para empleadores usar esta visa y se van generando ciertos vicios. CDM tiene registro de casos de veterinarios mexicanos a los que se les ofrece trabajar en una granja en EU como científicos de animales y ellos van con la ilusión de manejar programas de reproducción de animales, pero una vez estando allá, limpian heces, ordeñan vacas.

Y como los empleadores no están bien regulados por el gobierno, no existe mucha información acerca de esta visa, de hecho, muchas personas no saben que existe y es muy difícil responsabilizar a los empleadores cuando ocurre una violación al contrato o de relaciones laborales.

–¿Cómo se ficha desde EU a los trabajadores?

–En el caso de la visa TN no es diferente a los casos de trabajo temporal. A veces se puede conseguir directamente con el empleador, a veces hay intermediarios. El problema es que si hay intermediarios es que existen cuotas de reclutamiento.

Tenemos casos de personas que pasan por una agencia, les ofrecen un trabajo diciendo que será programador y que le pagarán 60 mil dólares al año. Pero una vez en EU se dan cuenta que realmente la empresa que los contrató es una empresa reclutadora, lo que significa que allá tendrán que buscar su propio empleo. Hay veces que tardan un mes o varias semanas con entrevistas y obtienen un sueldo de 250 dólares a la semana, lo cual no tenía nada que ver con lo que les habían prometido.

Muchas veces en el caso específico de esta visa, hay una cuota por si se rompe el contrato, que es un cobro de entre 10 y 15 mil dólares. Entonces si alguien llega a una agencia reclutadora y no está de acuerdo con su situación, si decide regresarse debe pagar esa deuda. Eso crea un ciclo en el que el trabajador está totalmente vulnerable al control de empleador.

–En su mayoría son personas profesionistas.

–Tienen que serlo. El TLCAN establece cuáles son los requisitos para cada profesión, pero como no existen suficientes fondos en el gobierno en el Departamento del Trabajo, que es la estancia que se encarga del cumplimiento de leyes en este y otros visados temporales, significa que es fácil traer un empleador, cambiar las funciones o simplemente cambiar el contrato.

Tienes a trabajadores endeudados, a un gobierno que no tiene información ni fondos para dar seguimiento a casos y entonces se crea una situación en la que el trabajador no tiene la libertad para reportar abusos.

A veces las personas migran con una familia, entonces el estatus migratorio es diferente y también significa que tiene más que perder.

Con la visa TN una persona puede conseguir trabajo con un empleador diferente. Eso es un argumento que se usa para decir si sufre con un empleador puede cambiar, pero en realidad eso no sucede porque no hay una base de datos en la que las personas puedan consultar cuáles son los empleadores que buscan personas con su perfil y también ver cuáles son los términos del contrato.

Una de las observaciones que hemos hecho al gobierno es que precisamente se establezca una base de datos con ofertas de trabajo para que también haya monitoreo a empleadores.

–De este tipo de visa, ¿cuál ha sido el sector en el que han detectado fraudes o maltrato?

–No hay un sector en particular, pero ya sea directa o indirectamente, sabemos de casos en el sector tecnológico, en la industria de la lechería, que usa esta visa para emplear a veterinarios pero que los usa para empleos que no van con la descripción de lo que debe hacer un profesionista. Los pone a ordeñar vacas, a limpiar…

Hay discriminación en este tipo de empresas. Es un sector en el que el sitio de trabajo es aislado, lo que influye en que un trabajador que vive en la granja, no tenga la libertad de reportar abusos.

Hay casos de discriminación en el que a una veterinaria la ponen a hacer unas actividades como cuidar niños o limpiando cosas.

–¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades mexicanas?

–Como existe muy poca información al respecto de lo que es la visa TN, oficiales del gobierno no saben qué hacer con estos datos que en ocasiones pueden escalar hasta a trata.

No existe un mecanismo adecuado para que las personas con esta visa puedan resolver sus conflictos de manera apropiada.

El TLCAN establece la visa TN, pero la manera de triangular los conflictos laborales están en un acuerdo paralelo que es el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que tiene un mecanismo de resolución de conflictos que en CDM hemos utilizado para meter quejas de robo de salarios con visas H2, como discriminación y acoso hacia mujeres en distintos programas de visa temporales.

Como no hay remedios reales, el mecanismo no tiene dientes porque no se puede hacer nada al respecto y es muy difícil responsabilizar a los empleadores y ellos saben que hay una falta y tienen una puerta abierta para el abuso: discriminación, abuso, trata.