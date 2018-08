¿Cómo aliviar el dolor de rodilla?

La osteoartritis de la rodilla, una pérdida progresiva de cartílago en los extremos de las articulaciones de la rodilla, puede causar dolor, rigidez e inflamación. Y aproximadamente la mitad de los 15 millones de estadounidenses con artrosis de rodilla tienen una forma grave de esta afección progresiva.

Muchas personas pueden recurrir a los tratamientos incorrectos en busca de alivio, según un estudio de 2017 publicado en The Journal of Arthroplasty.

“Sospechamos que tanto los pacientes como los proveedores están tratando de agotar las medidas conservadoras en un intento de evitar la cirugía”, dice el líder del estudio Nicholas Bedard, M.D., residente de cirugía ortopédica en los hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa en Iowa City.

Su equipo analizó los récords médicos de más de 86,000 personas que habían tenido reemplazo de rodilla y descubrió que el año previo a la cirugía, ellos gastaron casi $ 44 millones, un promedio de $ 506 cada uno, en terapias cuestionables, como los analgésicos opiáceos.

Pero, si las drogas opioides, que son potencialmente adictivas, no son una buena opción y un estudio de marzo de 2018 publicado en JAMA encontró que no sirven para el dolor de la osteoartritis de rodilla de moderado a intenso, ¿cuáles son las formas más efectivas de manejar tu malestar? Mira lo que los expertos opinan.

Cómo aliviar el dolor ahora

Cuando te empiece a doler la rodilla, los expertos sugieren seguir los siguientes pasos:

Aplicar hielo o calor. Ambos pueden reducir el dolor; el hielo también puede reducir la inflamación y el calor puede aliviar la rigidez. Para usar hielo, coloca una toalla o un paño sobre la piel, luego cubre con una bolsa pequeña de hielo al menos una vez al día durante 20 minutos, recomienda la fisioterapeuta Erica Fritz, P.T., D.P.T., gerente del Centro de Terapia Física Ortopédica en el Hospital de Cirugía Especial en la ciudad de New York.

Si sientes la rodilla tiesa pero no está inflamada, aplica una almohadilla térmica en el área durante 20 minutos dos veces al día. Coloca algo que te proteja, como una toalla, entre la fuente de calor y tu piel.

Realiza alguna actividad de bajo impacto. Es posible que no sientas ganas de estar activo cuando te duelen las rodillas, pero la evidencia sugiere que puede ayudarte. Una revisión de 2015 del grupo Cochrane Collaboration, una organización independiente, encontró que el alivio a corto plazo del dolor que se obtiene por el ejercicio es comparable al que se logra con el uso de un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (o NSAID, como el ibuprofeno o el naproxeno).

Caminar y andar en bicicleta son buenas opciones. Pero si sientes que el ejercicio en tierra te causa mucho dolor, prueba un entrenamiento acuático. La flotabilidad del agua es ideal para ejercitar las articulaciones de forma suave. El ejercicio acuático también proporciona una disminución pequeña pero medible del dolor y la discapacidad en personas con osteoartritis de rodilla o cadera, según otra revisión de Cochrane, publicada en 2016.

Considera el tai chi, también. En un estudio publicado en 2016 en la revista Annals of Internal Medicine se encontró que las personas con osteoartritis de rodilla que practicaban esta forma de ejercicio de mente y cuerpo dos veces por semana durante 12 semanas obtenían beneficios de alivio del dolor similares a los de las personas que hicieron fisioterapia 2 veces a la semana durante 6 semanas. Trata también de hacer algunos estiramientos suaves, ya que pueden aliviar la rigidez y aumentar el rango de movimientos en la articulación de la rodilla.

Pregunta acerca de la terapia física. Si el dolor y la inflamación dificultan la actividad física o si no estás seguro de qué ejercicios son mejores para ti, consulta con un fisioterapeuta.

Este especialista te puede evaluar y diseñar un programa personalizado de ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento y estiramiento, y, posiblemente recomendar hielo y calor, o neuroestimulación eléctrica transcutánea (la aplicación de una corriente eléctrica controlada). Consulta con tu aseguradora para ver si necesitas ser referido por un doctor y cuántas sesiones cubriría.

Habla con tu médico sobre el uso de un remedio tópico. Para el dolor tolerable, pero que no se alivia por completo con el calor o el hielo y la actividad suave, considera usar un NSAID tópico con receta antes de buscar un analgésico oral de venta libre. ¿Por qué? Los NSAID orales pueden causar efectos secundarios como malestar gastrointestinal y hemorragia, y muchos de ellos se asocian con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, por lo que vale la pena ver si puedes obtener suficiente alivio sin necesidad de usarlos.

Si usas un analgésico de venta libre, prueba el naproxeno oral (Aleve y genérico). Ese es un NSAID oral que la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos recomienda en sus lineamientos para la osteoartritis. Y en un estudio que compara los tratamientos no quirúrgicos para la osteoartritis de rodilla, publicado en mayo pasado en la Revista de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, los investigadores encontraron que el naproxeno es mejor para reducir el dolor y mejorar la función que el acetaminofeno (Tylenol y genérico) u otros NSAID orales. Si sigues sintiéndote muy adolorido después de usar naproxeno durante una semana, consulta a tu médico.

Para mantener el dolor alejado

Una vez que el dolor agudo disminuye, estos pasos pueden ayudarte a mantener tu calidad de vida.

No dejes de hacer ejercicio. Haz que la actividad física regular, incluidos los ejercicios aeróbicos y estiramientos de bajo impacto, se convierta en parte de tu vida. (Un poco de ejercicio puede ser muy útil). Y asegúrate de incluir ejercicios de fortalecimiento, que pueden ayudar a estabilizar tu rodilla y posiblemente prevenir el malestar, dice Bedard.

Pierde peso. Si tienes sobrepeso u obesidad, trata de perder al menos entre 5 y 10% de tu peso corporal. En muchos estudios se ha encontrado que esto puede ayudar a prevenir el dolor, y algunas investigaciones sugieren que cada libra de peso que se pierde reduce el estrés en la rodilla 4 veces en cada paso que damos.

Aquí encontrarás algunas estrategias útiles para perder peso. O considera la dieta mediterránea, que es rica en frutas, vegetales, granos integrales, nueces y legumbres; sustituye la mantequilla y la margarina por grasas saludables, como el aceite de oliva, limita la carne roja y alienta a las personas cercanas a comer aves y pescado al menos 2 veces por semana. Un estudio publicado en 2017 en el Journal of Nutrition, Health & Aging informó que las personas que siguieron la dieta mediterránea durante 16 semanas perdieron peso y tuvieron niveles más bajos de una proteína inflamatoria asociada con la osteoartritis.

Si el dolor de rodilla es crónico

Si tu dolor de rodilla continúa durante 3 meses o más, sigue con un programa de ejercicios, aplica hielo o calor según sea necesario; usa los NSAID juiciosamente, continúa perdiendo peso, si es necesario y considera lo siguiente:

Ayudas para caminar. Usar un bastón o un andador, a medida que lo necesites, (y algunas personas pueden sentir sus beneficios antes de los 3 meses) puede reducir la carga sobre la rodilla afectada, aliviando el malestar. Por medio de un estudio publicado en 2012 en la revista Annals of the Rheumatic Diseases se descubrió que las personas con osteoartritis de rodilla que usaron un bastón diariamente durante 2 meses tenían menos dolor y una mejor función de la rodilla.

Terapia cognitiva conductual. Hay evidencia que prueba que la CBT [Cognitive-behavioral therapy], una terapia a corto plazo, que puede proporcionar estrategias para lidiar con el dolor, puede ayudarte a reducir el malestar y a tener una mejor función de la rodilla. Un estudio publicado en 2015 en la revista Arthritis & Rheumatology informó que las personas con osteoartritis de rodilla, además de insomnio, que recibieron esta terapia no solo dormían mejor sino que también reportaron menos dolor.

Piensa dos veces acerca de estos tratamientos

Nuestros expertos dicen que algunas personas pueden encontrar alivio con las siguientes terapias, pero que es posible que se deba a un efecto placebo:

Inyecciones. Si bien las inyecciones de corticosteroides pueden aliviar la inflamación y el dolor, el alivio es de corta duración y la terapia puede causar efectos secundarios, como adelgazamiento óseo, debilitamiento de tendones y daño a los nervios. El estudio de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos de mayo de 2018 mencionado anteriormente informó que las inyecciones de ácido hialurónico, que a veces también se usan para la osteoartritis de rodilla, no tienen un efecto positivo significativo sobre el dolor y la función de la rodilla.

Aparatos ortopédicos. Una revisión de Cochrane de 2015 sobre los aparatos ortopédicos encontró que usar un aparato ortopédico, como una férula para inmovilizar la rodilla, un aparato ortopédico neutral o una manga de neopreno, podría tener poco o ningún efecto sobre la reducción del dolor, la función de la rodilla o la calidad de vida. Y dado que una rodillera debe ejercer suficiente fuerza sobre la rodilla para cambiar tu forma de andar, “es bastante incómodo”, dice David S. Jevsevar, M.D., presidente del departamento de ortopedia del Dartmouth-Hitchcock Medical Center en Lebanon, N.H.

Suplementos de glucosamina y condroitina. Hay poca evidencia de que estos suplementos ayuden a la osteoartritis de rodilla, de acuerdo con los lineamientos de la AAOS. Además, los suplementos no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos [Food and Drug Administration, FDA] de la misma manera que los medicamentos, y no se puede asegurar de que lo que aparece en la etiqueta sea lo que hay en la botella.

Acupuntura. Si bien, en general es segura, siempre y cuando la realice un profesional acreditado, los expertos dicen que la acupuntura, un tratamiento en el que se insertan agujas finas en el cuerpo en puntos específicos, no alivia los síntomas de la osteoartritis de rodilla.

Cuándo debes considerar un reemplazo de rodilla

Si el dolor de rodilla es crónico y empeora, las terapias recomendadas no te alivian lo suficiente, si no puedes realizar actividades cotidianas sin dolor y tienes problemas para caminar sin usar un dispositivo de asistencia, como un bastón, es posible que seas candidato para un reemplazo de rodilla. Conoce todas las novedades sobre esta cirugía.