El beso en la boca de dos hermanos que generó un debate en internet

Algunas personas cuestionan si es apropiado besar a un familiar en los labios

Un video en el que un joven le rinde un emotivo homenaje a su hermano, quien tiene Síndrome de Down, ha llevado a que algunas personas cuestionen si es apropiado besar a un familiar en los labios.

Rafael Mirim fue filmado dentro de su vehículo en Río de Janeiro, Brasil, mostrándole -por primera vez- a su hermano Erick un tatuaje en el que aparecía su rostro.

Conmovido por el gesto, Erick besa a Rafael en los labios y después lo abraza en un video que ha sido vistomás de 42 millones de veces en Facebook.

La grabación fue originalmente publicada por la madre de los hermanos, Sheila Soares, el 21 de julio, y, posteriormente la tomó un usuario de esa red social llamado Wallacy Martins.

Desde que él lo publicó el domingo, se ha compartido más de 500,000 veces y ha generado más de 60,000 comentarios y reacciones en la plataforma digital.

Emotividad

La mayoría de los comentarios resaltan la naturaleza emotiva del video.

“Considero que es hermoso en absolutamente todas las formas”, uno de los usuarios de Facebook escribió.

Otros compartieron imágenes de sus propios tatuajes en los que aparecen sus seres queridos.

Para algunos, sin embargo, hubo algo discordante en el dulce momento que vivieron los dos hermanos.

“La gente que conozco y que tiene hermanos no se besan en la boca, especialmente si no pueden consentirlo legalmente“, señaló otra persona en la red social.

“La forma en que le estaba frotando su brazo era extraño. Es un no para mí”, indicaba otro comentario.

“Es simplemente raro. El hermano de mi amigo sólo le da un apretón de manos, eso es suficiente”, se puede leer en otra publicación.

No ir más allá

Pero esos comentarios han desatado una reacción aún más fuerte, pues muchos internautas más han decidido compartir su opinión sobre este tema.

“Literalmente solo leí cinco comentarios antes de ver que alguien publicara algo sobre cuán pervertido es que su hermano lo besara en los labios”, dice otra persona. “Ustedes, gente, me dan asco”.

Una publicación en particular atrajo más de 23,000 interacciones. “Todo lo que él ve es el hermano que lo ama”.

“Si tu lectura va más allá de esto, es tu masculinidad que necesita ser revisada. No todo lo que tiene que ver con el amor y la emoción humana necesita sexualizarse”.

Sheila Soares comentó en su página de Facebook que quedó abrumada por las respuestas que generó el video de su hijo y que lo había publicado para mostrar el “verdadero amor” entre los hermanos.

“Estoy orgullosa de los chicos”, dijo la madre el miércoles.

“Quería mostrar el verdadero amor porque los niños especiales son muy discriminados, olvidados y no reconocidos”.

“Su forma de expresar afecto”

Otros cibernautas en Facebook compartieron sus propias experiencias con sus familiares.

“Mi tía favorita en todo el planeta tenía Síndrome de Down. Cualquier persona a la que ella remotamente le importara, le daba un beso en los labios. Era su forma de expresar afecto. Daría cualquier cosas por tener uno de sus besos otra vez”, dijo uno de los usuarios de Facebook.

“Mi hermano tiene necesidades especiales y nos besa a todos en los labios. No hay nada pervertido ni asqueroso. ¡Él ni siquiera piensa de esa manera!”, señaló otro.

Una madre escribió: “Mi hija mayor tiene Síndrome de Down y es muy afectuosa. Nunca me avergonzaría por el amor que comparte no sólo con sus hermanas sino con toda la gente”.

Críticas del pasado

No es la primera vez que el hecho de besar familiares en los labios atrae tanta atención en internet.

El año pasado, el exjugador del Manchester United David Beckham se tuvo que defender de las críticas de algunos de sus seguidores cuando publicó una foto en la que besaba a su hija de cinco años en la boca.

“Nosotros queremos mostrarle amor a nuestros hijos“, dijo.

La actriz estadounidense Hilary Duff también fue objeto de mensajes abusivos cuando publicó una foto en la que aparecía besando a su hijo en Disneylandia, en California.

*En la elaboración de este artículo participaron también las unidades de la BBC dedicadas a redes sociales y a procesar el contenido generado por los lectores.