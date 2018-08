Ancianos se escapan de un asilo ¡para acudir a un festival de heavy metal!

El curioso incidente se suscitó en Alemania, en donde el pasado fin de semana se celebró uno de los eventos de este tipo de música más famosos a nivel mundial

Curiosa nota la que han dado dos hombres de avanzada edad, originarios de Alemania, quienes se han vuelto famosos luego de que se diera a conocer que escaparon del asilo de ancianos en el que viven, y no precisamente por no estar a gusto, sino porque tenían ganas de hacer algo que muchos pensarán no es adecuado para su edad.

Resulta ser que los dos ancianos se dieron a la fuga de la residencia el pasado viernes para poder asistir al festival de música de heavy metal Wacken Open Air.

Los encargados del asilo notificaron de inmediato la desaparición de estas dos personas, por lo que la policía comenzó su búsqueda, encontrándolos finalmente a las 3 de la mañana del siguiente día en el festival de música, cuya duración es de 4 días.

Según las autoridades, cuando la policía encontró a los ancianos parecían “desorientados y aturdidos”; sin embargo, se negaban a abandonar el lugar. Finalmente accedieron a volver a la residencia en un taxi, escoltados por una patrulla.

“Obviamente les gustó el festival del metal”, dijo la portavoz policial Merle Neufeld a la emisora ​​pública Norddeutscher Rundfunk.

Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo y Eskimo Callboy fueron algunas de las agrupaciones que este año participaron en el Wacken Open Air.