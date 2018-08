Lupillo Rivera reacciona al nuevo romance de su ex Mayeli Alonso

Se le vio a la empresaria con un hombre más joven que ella

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera ya están oficialmente divorciados y por ende libres de rehacer su vida con otra persona. A la empresaria se le vio recientemente con un chico más joven que ella e iniciaron los rumores de un posible romance.

Un reportero de “El Gordo y La Flaca” pudo entrevistar al “toro del corrido” para que le diera su opinión sobre el nuevo amor de su ex esposa.

“No me di cuenta de las imágenes. Me lo contaron pero yo creo que todos tenemos el derecho de seguir adelante, de darle vuelta a la página de la vida y de disfrutar de la vida como venga“, dijo al programa de Univision.

Rivera dio cátedra de madurez y dijo que solo tiene los mejores deseos para la madre de sus dos hijos.

“Yo nunca le voy a hacer mal a ninguna mujer que me dio hijos. No se lo deseé a mi primera esposa ni se lo deseo a mi segunda esposa. Yo no se lo deseo a ninguna mujer. Hay que respetarlas, hay que tratarlas con cariño y hay que aplaudirles cuando salen adelante“, añadió.